La tragedia del albañil José Martín Huerto Garrido (53), cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por los bomberos al cabo de cuatro días removiendo los escombros de una construcción clandestina que se vino abajo el sábado pasado, debería volver a poner en alerta a las autoridades sobre los riesgos de la informalidad en todo el país.

Es cierto que no toda la informalidad de nuestra economía es necesariamente letal, aunque su daño a un país que, como el Perú, requiere con urgencia mejorar su recaudación fiscal, sea más que evidente. Pero cuando esa informalidad decide transgredir por completo los límites de lo legal y pone en riesgo vidas humanas, deja de ser un simple dato estadístico preocupante para convertirse en una amenaza social perentoria. Los incontrolables taxis-colectivo o los viajes interprovinciales con salidas y escalas en paraderos improvisados en los alrededores de transitadas carreteras no son prácticas aisladas o infrecuentes. Los peligros que entrañan, no obstante, logran visibilidad ante las autoridades y la opinión pública solo con ocasión de algún desastre mayor que, cómo no, implique pérdidas humanas y materiales.

La víctima del derrumbe de la avenida Abancay no solo ganaba un sueldo muy por debajo del mínimo acordado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCPP), sino que, además de haber aceptado laborar bajo paupérrimas condiciones de seguridad, ha dejado en el desamparo a su familia, pues quienes lo contrataron ni siquiera le pagaban el seguro contra trabajo de riesgo (SCTR) respectivo, que entre otras prestaciones incluye pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia y, para casos como este, gastos de sepelio.

No les falta razón a los dirigentes de Construcción Civil cuando exigen una mayor fiscalización para este tipo de construcciones irregulares, que no son pocas, como decimos, pero el problema se extiende a casi todas las actividades económicas en el país, desde la minería hasta la salud. Y muchas de ellas poniendo en riesgo la integridad física de los peruanos más necesitados. Es hora de que las autoridades planifiquen de una vez una estrategia para que la lacra de la informalidad, cuando menos, deje de seguir extendiéndose con total impunidad, como lo hace hasta ahora.