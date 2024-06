Al mejor estilo de la serie animada What If, de Marvel, propongo el ejercicio de hacer un pequeño cambio en nuestra realidad para ver cómo lo resolveríamos: ¿Qué pasaría si… Lapadula y Guerrero no estuvieran?

Pero primero: ¿Qué pasaría si Lapadula no estuviera en la Selección Peruana? Pues, si el nacido en Italia no estuviera hoy, Paolo Guerrero, con 40 años, estaría solo en la delantera o, al menos, sin alguien de un nivel similar al costado o atrás.

Sería muchísimo más evidente la falta de recambio generacional camuflada por el importado ‘Bambino de los Andes’. Sin Lapadula, en Perú seguramente no dejaríamos ni jugar la Liga 1 al ‘Depredador’ y lo tendríamos en hibernación, entrenando y evitando una lesión.

Sería demoledor para la bicolor que la única carta-gol sea un delantero de 40 años. Y nada contra el goleador histórico de la Selección. Todo lo contrario: este es un jalón de orejas para todos los que (des)aparecieron después. Ninguno estuvo al nivel.

(Des)aparecieron los Succar, los Da Silva, los Pacheco, los Liza, los Valera y un inmenso etcétera. Sus nombres y apellidos se desvanecieron en la cancha.

Segundo: ¿Y qué pasaría si Guerrero tampoco estuviera? Si imaginarnos la ausencia de Lapadula ya es fuerte, como reventarla contra el poste, imagínense, sin el ‘Depredador’.

Tristeza. Sin ambos en la delantera, sería como si la esperanza no existiera. Y ni digan: ‘Tunche-Valera’, que a pesar de ser lo mejor a nivel local, no llegan al continental. No están.

¿Quién más? Adentro, nada, y, afuera, tocaría repatriar la poquísima cuota goleadora de Iberico desde Letonia y reconvertirlo o, tal vez, volver a confiar en Ruidíaz, el goleador histórico del Sounders.

Poco o nada. Entonces, ¿Qué pasaría si… Lapadula y Guerrero no estuvieran? Pues calamidad total y a pelear por no quedar en el último lugar.

Eso, hasta que los clubes peruanos, además de salir a comprar, también se dediquen a formar, pero de verdad y no esos breves chispazos de recambio generacional.

Y para la FPF también hay: ¿Cuándo comenzarán a ayudar de verdad? Hay talento en provincias, pero nadie quiere viajar « hasta allá ». ¡Pónganse a trabajar!





