Un partido con dos tiempos diferentes. Un Perú que privilegió el cero en su arco en la primera etapa, y otro con mayor confianza y solvencia que se soltó en la segunda parte para crear situaciones de peligro. Ricardo Gareca planificó así el accionar del seleccionado y tan mal no le fue. No terminó con la canasta llena como en anteriores cotejos. Esta vez, por momentos lo jugó, en otros pasajes hasta lo controló, pero sobre todo lo disputó y dejo la sensación de que encontró la manera de jugar y tener opciones ante Brasil.

Con cinco en primera línea, delante de Pedro Gallese, Perú esperó al anfitrión y se cuidó de salvar esos primeros momentos donde la ‘Verdeamarelha’ sale con todo. Así evitó ser pasado por encima y el gol del rival solo pudo llegar en el minuto 34, en una acción gestada desde la izquierda por Neymar –luego de un mal rechazo corto de Ramos– que concluyó Lucas Paqueta. Ya en la segunda parte, Gareca apostó a ser más ofensivo con los ingresos de Raziel García, de muy buen aporte en la creación y ataque; junto a Marcos López, por la banda izquierda, quien suma rapidez y aporta frescura. Con ellos el equipo nacional tuvo sus mejores momentos. Se va notando un recambio, Gareca sabe sacar lo mejor de cada elemento, los repotencia; y eso es muy valioso en un plantel corto sin muchas variantes.

La nota amarga la puso el árbitro chileno Roberto Tobar y su VAR, que no vieron una pelota que rebotó en un brazo extendido del defensor Thiago da Silva en la misma línea del área grande: ¡penal!, falta de la que no se percataron ni los jueces del partido ni sus asistentes del VAR. ¿Acaso no están para asistir al árbitro? Una vez más se cuecen habas y el seleccionado nacional lo sufre y otra vez Brasil lo disfruta. Son errores humanos, dicen. Sí, señor.

Ahora a Perú le tocará jugar por el tercer lugar, con el que resulte perdedor del Colombia - Argentina. Llegar a disputar la ronda final por el título o la de bronce siempre suma, porque los minutos amalgaman el equipo y compenetran al grupo. Ya vendrán las Eliminatorias y lo logrado en esta Copa será más valioso con el pasar de los días.

Por otro lado, hoy prosigue la Eurocopa con los choques de semifinales. Esta tarde se enfrentan dos de las selecciones más fuertes de la presente edición: Italia – España, un clásico. Y mañana Inglaterra ante la sorprendente Dinamarca.