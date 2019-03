Seis viejitos gobiernan el mundo

Tengo una curiosa debilidad por los viejitos, por la gente mayor. Parece ser que algunos viejitos también tienen una cierta simpatía por mí, o por mi programa de televisión.

Es frecuente que una mujer me diga: mi abuelita no se pierde tu programa. No recuerdo a una señora diciéndome: mi nieta no se pierde tu programa.

La gente que viene al estudio cada noche a ver mi programa y a retratarse conmigo, es, en promedio, más bien mayor. También vienen algunos jóvenes, pero los viejitos son franca mayoría. Debería escribir: somos mayoría.

Por lo demás, tal como ha cambiado el mundo, esto de ver televisión abierta, a tal hora, en tal canal, viene siendo ya un asunto de viejitos, pues los jóvenes a menudo pasan de la televisión abierta y sus canales clásicos.

Cada noche vienen al estudio unas cuarenta o cincuenta personas. Hay noches lánguidas, despobladas, en que a duras penas vienen veinte, y hay noches volcánicas en que se agolpan ochenta almas y el estudio se desborda de entusiasmo.

Llueve o truene, hay un puñado de espectadores que asisten cada noche, sin falta. Son todos viejitos, encantadores, entrañables. Yo les digo en tono jocoso los accionistas del canal, los miembros del directorio. Viene una pareja de cubanos risueños e ilustrados, que me regalan libros y películas.

Viene una pareja de viejitos muy fogosos para hablar de política, él fue preso político. Viene un viejito algo subido de peso, tierno, bonachón, que solo ve con un ojo y vive con su mamá, casi centenaria. Viene otro viejito que se casó cinco veces, fue rico, pero quedó arruinado, después de tantos divorcios.

La semana pasada, uno de esos viejitos, el donjuán, cumplió noventa y dos años, nada menos. Le pregunté qué haría por su cumpleaños. Me dijo que no tenía planes. Lo invité a mi casa. Se sorprendió, me agradeció, se ilusionó.

De paso, invité a todos los demás viejitos infaltables en el estudio. Aquella noche se lo conté a mi mujer. Vienen todos los viejitos el sábado por la tarde, le dije. Ella se enojó conmigo. Debiste consultarme, me dijo. No es plan para mí, añadió. Te entiendo, le dije. Pero no tienes que estar con nosotros, añadí.

Te vas a la playa y me dejas solo con los viejitos, sugerí. Cuántos viejitos van a venir, me preguntó. No lo sé, respondí. Calculo que entre seis y ocho, dije, pero el cumpleañero y su novia vendrán seguro, él cumple noventa y dos años. Luego pregunté: ¿Tendremos una vela del número 9 y otra del número 2? Mi mujer me miró con estupor y respondió: Tenemos un 5 y un 4, las que pusimos en tu último cumpleaños. Les diré que hay que sumarlas, dije, solo nos falta el 2.Al final vinieron seis viejitos bien acicalados y emperifollados, el sábado por la tarde. Llegaron sin sobresaltos, por suerte no se perdieron. Mi mujer se puso una minifalda muy sexy. Los vas a matar de un infarto, le dije. Yo había comprado tostados de miga, croissants de jamón y queso y lasaña de carne.

Los viejitos llegaron todos a la vez, en tres autos vetustos. Vinieron en caravana para no extraviarse. El cumpleañero senil, que se casó cinco veces y alguna vez fue rico, me presentó a su novia veinte años menor, en sus setentas, muy distinguida. Les ofrecimos vino, champagne o agua mineral.

El rey de la fiesta pidió vodka para irrigar sus noventa y dos recién cumplidos. No tenemos vodka, le dijo mi mujer. Entonces sírveme un whisky, pidió él. Mi esposa fue a servirle el whisky, al tiempo que se acomodaban los viejitos ilustrados, risueños, y la pareja de veteranos políticamente fogosos. Mi mujer me dijo que no se sentaría con nosotros. Iba y venía con los tragos y la comida. Todos los viejitos la mirábamos, embelesados. En medio de tantos veteranos ajados, su insolente belleza resplandecía.Quien tomó la palabra y pugnó por no compartirla fue el cumpleañero matusalén. Era su día, se sentía importante, festejado, y tenía mucho de qué hablar. Habló de política. Hablamos de política con una pasión insana, no se habló de otra cosa que no fueran la política y sus ramificaciones policiales. Mi mujer servía más vino, dejaba tostados crocantes, croissants espléndidos y desaparecía, espantada, como huyendo de un naufragio. El perrito comía todo lo que caía a sus pies, y yo me ocupaba de que le llovieran las cosas más ricas. Entretanto, el cumpleañero provecto no parecía dispuesto a compartir el uso de la palabra y gobernaba el mundo con mano férrea: invadía Cuba, invadía Venezuela, invadía Nicaragua, envenenaba dictadores, ajusticiaba tiranos, ahorcaba sátrapas, regresaba a la isla de la que escapó hace décadas. Y todos en la mesa, levemente alicorados, chispeantes, lo acompañábamos en sus invasiones militares, nos descolgábamos en paracaídas con él, vertíamos sigilosamente gotas de plutonio en el café del dictador. Fueron cuatro horas gloriosas, memorables, en las que un puñado de viejitos sin patria ni futuro, no muy lejos del fin, derrotamos a nuestros enemigos políticos y regresamos a nuestros países a tomar el poder, aclamados por multitudes.

Hasta que empezó a llover torrencialmente, de súbito, y fue el fin del mundo.

Porque la precipitación fue tan violenta y copiosa que no nos dio tiempo de guarecernos y nos bañó por completo. Mientras nos poníamos de pie con decrépita lentitud, y los más añosos buscaban sus bastones, y las señoras veían con estupor cómo el chubasco les despintaba el pelo y les corría el maquillaje, ese chaparrón impertinente vino a recordarnos que tal vez debíamos estar todos en un asilo, comiendo papilla, y no conspirando de forma vocinglera. De pronto nuestro heroísmo se vio menoscabado por aquella lluvia que nos dejó como gallos mojados y gallinas empapadas.

Mojados hasta los huesos, diezmados por el diluvio, aguadas la tinta del cabello y la base del maquillaje, con aspecto de náufragos, los viejitos nos protegimos del aguacero y nos sentamos en la sala.

Entonces comenzó el festival de toses. Todo el mundo tosía, mientras el cumpleañero nonagenario gritaba cosas inflamadas y proponía hacer una colecta allí mismo para comprar drones y matar al dictador. Entre toses, carrasperas, achaques, convulsiones y estornudos, la tertulia prosiguió, aunque ya mi mujer no aparecía y mi hija tampoco.

En algún momento alguien me preguntó cuál era la situación política en mi país de origen, y entonces empecé a hablar apasionadamente: por fin era mi momento para hablar, contarles que yo pude ser presidente, impresionarlos con mis ideas libertarias, pero, hablando todo fogoso, noté que un viejito se había quedado dormido, otro miraba su celular y una viejita leía una hoja parroquial. Le pregunté a la viejita si era religiosa. Me dijo que sí, de misa diaria. Su esposo, todavía húmedo por la lluvia, me dijo que ellos rezaban todos los días por mí. Me conmovieron. El viejito que dormía a pierna suelta empezó a roncar. Nadie quiso despertarlo.

Más tarde, ya de noche, decidimos levantar el campamento. Le había prometido a mi mujer que iríamos al cine, pero ya era tarde, la función había comenzado. Al salir, mi mujer bajó y se despidió amorosamente de todos. Yo llevé a las señoras del brazo, no fuesen a resbalarse. Al darnos un abrazo, le pregunté al cumpleañero qué planes tenía para seguir disfrutando de la vida. Voy a sacarle plata a la compañía de seguros, me dijo. No le entendí.

Pero, al salir manejando, retrocedió su auto de un modo imprudente y lo estrelló contra un árbol. Me acerqué, preocupado. Le pregunté si estaba bien. Perfecto, me dijo, mejor que nunca. Diré que me chocaron por atrás y se fugaron, añadió. Tengo el cuello muy adolorido, el seguro me tendrá que pagar treinta mil dólares, dijo, risueño, y soltó una carcajada.