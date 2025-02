Segunda temporada

Habrá visto esos vídeos en Facebook en los que un actor disfrazado de arbusto, agazapado en maceta, se levanta repentinamente al pasar unos transeúntes. Se asustan, saltan, gritan y uno que otro cae sobre la vereda. Luego, la mayoría se ríe y celebra, pero, antes carajean en todos los idiomas. Lo imprevisto asusta. Alfred Hitchcock explicaba que el éxito de sus películas se debía a que, mientras contaba la historia, adelantaba al público información sobre el peligro que corría el personaje principal, pero que este aún no lo sabía. Ese era el contrapunto, el suspenso del público por saber si llegaría la desgracia y la tranquilidad que disfrutaba el personaje, ignorando lo que se le venía encima. Las películas de desastres utilizan ese recurso. Sabemos que se viene un terremoto, un tsunami, la explosión de un volcán o el fin del mundo; pero los personajes, no. Comen, beben, bailan, celebran y ríen. En Titanic, el iceberg ha perforado la nave que se empieza a inundar. Mientras tanto, Jack dibuja desnuda a Rose, adornada solo del Corazón del Mar, un diamante azul regalo del novio oficial. Luego corren por las bodegas, hasta encontrar el carro para su escena de amor, imaginada por el vaho que empañó la ventana trasera, sobre la que se dibujó la mano de Rose, en éxtasis. Cuando el agua de mar se precipita en las cabinas, recién se toma conciencia. Sin embargo, la tragedia seguirá siendo ignorada por intereses más inmediatos, como las del novio que persigue a Jack y a Rose para vengar la deshonra y para recuperar la joya. Cuando la desgracia es irreversible, los músicos la ignoran adrede y siguen tocando, para que, a pesar de todo, no se pierda la esperanza. Cuentan que tocaban de memoria, porque era de noche, estaba oscuro y la nave se inclinaba para irse al fondo del mar.

Lo peor de las tragedias es ignorar las advertencias. Sobre la minería informal, por ejemplo. Si fuese una guerra, ¿cuál sería la batalla decisiva? Nos detenemos en la parte criminal, que es la que hace bulla. La represión del delito cuenta, pero sospecho que no será suficiente. Lo que mandará será el control de las minas. Hace rato que la minería formal reclama que se desaloje a la minería informal que ha invadido sus concesiones. El Estado debiera resolver el conflicto, que para eso está. Sin embargo, las sucesivas renovaciones del Reinfo son la mayor evidencia de que el Estado no tiene capacidad para hacer ese desalojo o no quiere hacerlo. No será pacífico y nadie quiere cargar con un muerto más. No es políticamente posible. Así de grave, pero así de claro. ¿Entonces? El hecho no es solo la invasión, sino que la minería formal concentra concesiones mineras, tanto que la minería informal no tiene dónde trabajar. Aunque no fuese cierto, eso es lo que se dice y lo que la mayoría quiere creer.

Esa historia ya se vivió. A lo largo de siglos la hacienda andina concentró tierras a costa de las de las comunidades campesinas. Lo cuenta Manuel Scorza en su saga La guerra silenciosa, cinco novelas al hilo que dan cuenta de las revueltas campesinas. Silenciosa no por falta de ruido ni de sangre, sino porque la historia oficial las ignoró. Hasta que estalló. La Reforma Agraria fue una salida a ese conflicto. No la empezó Velasco. Años antes una junta militar dio una ley de bases (1963) y la implementó Belaunde (1964), focalizándola en las zonas de mayor convulsión. Velasco la extendió a todo el país (1969) y la ideologizó: la tierra es de quién la trabaja. Ignoró la Constitución para confiscar tierras e inventó un nuevo derecho, donde la posesión equivalía a propiedad. Como quien repite esa historia, la oferta electoral de la minería informal ya plantea que la mina es de quien la explota. Será el peor escenario para la minería formal, porque perderá mucho, como pasó a las haciendas. Para conservar la parte más valiosa de las concesiones, la minería formal tendría que ceder otra parte. A cambio, la minería informal tendrá que alinearse tributaria y laboralmente y nada se formaliza sin amnistías, aunque no gusten. Queda poco tiempo para acuerdos intermedios, porque si llegan las elecciones con conflictos mineros, nos las ganan. La tragedia está avisada: ¿la resolvemos antes o vivimos felices hasta que nos caiga encima?