Esta semana publiqué un video del famoso tablista Hawaiano Gerry Lopez, de 72 años, donde hacía un paralelo entre el mar y la vida. Cuando corremos tabla debemos entrar al “point”, que es la zona donde se agarran las olas. Esta zona de impacto donde queremos estar es un lugar de peligro porque es donde entran las series y las olas te pueden revolcar, golpear, asustar. Igual sucede con la vida, cada cierto tiempo entran rachas que nos revuelcan, series donde nos “caen todas encima” y sufrimos. A veces tocan rachas tan fuertes que hasta podemos llegar a desesperarnos e, incluso, morir. Cuando estamos en el mar, tratamos de estar atentos pero es inevitable que tarde o temprano nos agarre una mala racha. Y es ahí cuando podemos elegir: Dejar que nos lleve la corriente, entrar en pánico, negar la situación... Ninguna de las anteriores suele llevarnos a buen puerto. Pero si decidimos seguir remando, siempre viene un tiempo de calma luego de la serie. Siempre. Después de la tormenta viene la calma. No es fácil seguir remando, porque estamos cansados, asustados, y seguir remando implica ir directamente hacia las olas, pero es la única forma de atravesarlas y encontrar de nuevo nuestro lugar. Estamos atravesando una de las peores crisis de las últimas décadas. La cantidad de duelos que estamos viviendo al mismo tiempo es incontable. Y no solo por la cantidad de vidas perdidas, sino por la pérdida de libertades, las cosas que ya no podemos hacer, la crisis económica, y lo afectada que está nuestra salud mental.

La cuarentena se ha levantado de facto y está bien que retomemos algunas actividades porque tenemos que reactivar la economía, tenemos que oxigenarnos, tener cierto contacto interpersonal, hacer deporte, etc. Porque todo esto fortalece nuestro sistema inmunológico. Pero al mismo tiempo, la pandemia no ha acabado, debemos seguir cuidándonos y hacer los duelos que tengamos que hacer para que no se conviertan en depresión. Por un tiempo más, las olas nos seguirán cayendo encima, pero ya saben… Sigan remando.