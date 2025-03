A seguir adelante

Desde niño me enseñaron a asumir las consecuencias de mis actos, a asumir mi responsabilidad, a dar la cara y, cuando el caso lo amerita, a pedir disculpas.

El jueves pasado, en una entrevista en una plataforma digital, cometí un lamentable e injustificable error al no poder responder acertadamente preguntas cuyas respuestas tendría que haber sabido. En especial, la referida al precio del pasaje en el Metropolitano, medio por el cual se movilizan 700,000 limeños al día.

Para alguien que plantea una profunda transformación a favor del ciudadano, del empoderamiento del consumidor en la economía —que es mi caso—, no saberlo resulta inexcusable. Para cuando llegó la pregunta referida al sueldo mínimo, ya estaba con la cabeza en otra parte y reprochándome por no haberme familiarizado con el precio del azúcar y demás productos esenciales. Pasado el mal rato, me pronuncié al respecto en mis redes, asumiendo mi responsabilidad y pidiendo disculpas a todos los que me siguen, me apoyan y no merecían una presentación tan deslucida.

Como era obvio, mis principales detractores (la ultraderecha prebendaria y mercachifle, así como la izquierda antidemocrática y hambreadora) no perdieron tiempo en darse un festín a mis expensas. No tengo nada que reprocharles. Para muchos la política es así y, al ver al oponente herido, la tentación de propinarle un puntapié les resulta irresistible.

Pero que quede claro que este incidente no me define ni me amilana en mi emprendimiento. Mi objetivo es proponerle al país y llevar adelante, de ser favorecido por la voluntad popular, un cambio radical en el contrato social entre los peruanos. Un cambio radical hacia la prosperidad, con justicia e inclusión, y no un salto empobrecedor al vacío, como propone la izquierda más cavernícola; pero sí romper con las estructuras mercantilistas, de monopolios, mercados concentrados y privilegios tributarios que hoy existen a costa de exprimir al ciudadano.

El gran cambio debe ser hacia una economía popular de mercado, sin privilegios, donde las empresas obtengan sus utilidades a partir del fragor de la competencia, ofreciendo mejores productos y servicios a menores precios, no a partir de prebendas que les permiten “pescar en la pecera”.

Parte consustancial de esta transformación es el rol del Estado, que no puede ser testigo mudo ni cómplice activo de un ordenamiento caduco.

Fomentar decididamente y sin complejos la inversión privada garantizará el crecimiento de la economía y la generación de empleo, pero lo que hará que el modelo sea sostenible en el tiempo es el rol activo del Estado en defensa del ciudadano, así como su compromiso directo con la seguridad (el tema más grave y urgente que hoy afecta y preocupa, con justificada razón, a la gran mayoría), la infraestructura, salud, educación y vivienda social; elementos esenciales para que todo peruano, al margen de su origen socioeconómico o locación geográfica, pueda integrarse y ser parte de la economía popular de mercado.

