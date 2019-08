Seguimos haciendo historia

Empezamos el 11° día de competencias en Lima 2019 y el deporte peruano sigue haciendo historia. Hemos dejado atrás las 12 medallas de Toronto 2015 (3 oros, 3 platas y 6 bronces) y Río 2007 (4 platas y 8 bronces) y estamos a uno de igualar lo hecho en los primeros Juegos Panamericanos Buenos Aires 1951, donde conseguimos 14 (2 oros, 5 platas y 7 bronces). Este fin de semana podemos hacer que el número crezca. Por ejemplo, en las finales del surf tenemos tres medallas de bronce aseguradas gracias a ‘Piccolo’ Clemente, Lucca Mesinas y Daniella Rosas, pero confío en que esas medallas cambien de color y sean doradas.

Estos juegos deben ser el punto partida para el gran cambio del deporte peruano, donde el mayor apoyo –lamentablemente– está enfocado en el fútbol. No tengo nada contra el balompié, me apasiona como a todos. Pero a este nivel amateur (sí, aunque no lo crean, el 85% de la delegación no es profesional), nuestros deportistas necesitan tener un apoyo que vaya acorde con la infraestructura de lujo que nos va a quedar. Hay mucho mérito y reconocimiento en cada uno de nuestros deportistas con el simple hecho de pararse en un escenario de Lima 2019 dejando todo.

Recordemos que estos juegos los jugamos todos. Que esto no quede en un slogan, apoyemos a nuestros deportistas. Ellos destacan el apoyo de todos los que han asistido a cada competencia, muchos nunca jugaron con recintos llenos. Eso los motiva a seguir dejando el nombre del Perú en alto. Y nosotros, la prensa deportiva, debemos dejar de ser futbolera y darle la misma cobertura a todos los deportes, pues somos los responsables de hacerlos conocidos y que sigan siendo nuestros héroes deportivos y modelos a seguir por millones de niños y jóvenes.