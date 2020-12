Esta semana tuve la oportunidad de ver la nueva película de Christopher Nolan, TENET. Por temas pandémicos, esta película que debió ser estrenada en todas las salas de cine del mundo, para seguir el éxito taquillero y crítico de las obras anteriores del director británico – llámese Inception, Interestelar, El Caballero de la Noche – aún no ve la luz de manera internacional. Tuve que recurrir a métodos dudosos para sacarme la duda que me carcomía desde meses atrás. A pesar de haberla visto en una pantalla chica, me fascinó.

Me encantó cuánto me confundió y me confundió cuánto me encantó. No voy a entrar en detalles, pues no quiero spoilear a nadie, pero se puede hablar de una película sin realmente hablar de ella. Como es típico en las películas de Nolan, hay 3 constantes del director que puedes esperar en Tenet.

1. La lógica de la realidad pelea con la trama. Al igual que con Inception e Interestelar, una serie de reglas son planteadas para delimitar los confines de la realidad que el director nos está presentando. Estas reglas son basadas en teorías científicas reales que muchas veces para el ciudadano de a pie, no es un idioma al que están acostumbrado. Esto puede quitarnos el foco a la trama o viceversa. Estamos tan enfocados en descifrar cómo suceden los eventos y nos olvidamos de prestar atención a qué ocurre.

2. Crítica a la sociedad. Ya en el pasado, el director nos ha presentado películas que nos muestran un futuro distópico. En aquellos escenarios, los humanos hemos cometido una serie de atrocidades que han terminado por destruir la tierra. Esta película no es la excepción. Aunque sucede en el presente, podemos darle un vistazo al futuro.

3 ¿Y ahora qué? Las historias infantiles acaban con un “y vivieron felices para siempre” para que los niños no se agobien con la incertidumbre de lo que pasó después de lo que fue narrado. Christopher Nolan hace lo opuesto y te deja queriendo más. Cuando acaban sus películas la audiencia se queda con más preguntas que respuestas. Para eso están los blogs y foros, para imaginar qué pasó después.

Mi recomendación es que no la veas sólo una vez. Nuevamente, al igual que el resto de sus películas, Tenet, requiere y merece por lo menos un segundo visionado. Cada vez que la veas te darás cuenta de más detalles que van a enriquecer la historia sobremanera.

VIDEO RECOMENDADO

Pelas y series: George Clooney y su Cielo de Medianoche