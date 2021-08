Como no podía ser de otra manera, dado el tonelaje de evidencias que se acumulan en la pesquisa, el caso Los Dinámicos del Centro será visto de aquí en adelante, en Lima, por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Vanessa Díaz Ramos. Y casi todas las pistas, como se sabe, apuntan al dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.

La noticia no es poca cosa y el impacto en los círculos internos de Perú Libre se hará sentir en los próximos días, pues, para usar una metáfora futbolística, Cerrón ya no jugará ese partido como local y todas las prerrogativas que esa condición le daban hasta el día de hoy ya no serán tales.

Para nadie es un secreto que entre la organización partidaria de Perú Libre y la red criminal que se investiga hay no solo nexos inocultables, sino toda una estructura de poder e influencia que se extiende hasta las instituciones del Estado en la zona. Pero, perdida la localía, el caso se ventilará ahora en terreno neutral, como debe ser.

Que la investigación fiscal se realice en Lima, pese a la incomprensible resistencia que, en un principio, puso el coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, constituye un avance importante para poder llegar al fondo de esta trama criminal, crecida a partir de una mafia de brevetes en la que estuvieron envueltos no pocos funcionarios de la administración regional, colocados por el cerronismo, así como militantes y dirigentes de Perú Libre.

Una vez el caso en Lima, la Fiscalía de Lavado de Activos dirigida por el fiscal Rafael Vela abrió ayer una investigación que se deriva del caso Los Dinámicos y que incluye a Vladimir Cerrón y a Guido Bellido, el hombre del partido Perú Libre en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ambas investigaciones están basadas en pruebas tan contundentes como las que fundamentaron el caso Cuellos Blancos. Poco a poco una serie de audios probarán la corrupción.

La opinión pública y la prensa deben seguir de cerca esta investigación, pues, veladas o directas, las presiones desde el poder político serán inevitables. Por lo pronto, en Perú21 estaremos pendientes de cada paso que se dé en relación a un caso que, como no podía ser de otra manera, ya es de interés nacional.