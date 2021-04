¿Se disculparán con Beto y Willax?

-Como esta columna ha sido escrita varias horas ante de saber el resultado, me ocuparé mucho más del otro tema clave: la peste.

Resulta que ayer los mismos chinos –por boca de su científico máximo Gao Fu– han reconocido que sus vacunas contra el COVID-19 “no tienen tasas de protección muy altas” (https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/11/china-admitio-que-la-eficacia-de-sus-vacunas-contra-el-covid-19-no-es-alta/). Después Gao Fu –seguramente presionado por su gobierno– ha tratado de rebajar sus palabras iniciales, pero ya la liebre ha saltado. ¿Se disculpará Verónika Mendoza por llamar “miserables” a Beto y Willax? ¿Julio Guzmán por pedir que les denuncien por sedición? ¿La República y el resto de medios y coleguitas que se sumaron al cargamontón, tipo AAR, RMP, Sol Carreño, Sifuentes, Curwen, etc.? ¿Elmer Huerta? ¿Transparencia? ¿Concortv? ¿Útero de Marita? ¿La premier Bermúdez por amenazar? ¿La ahora desaparecida Sinopharm seguirá con “exigir responsabilidades”? El 8 de marzo advertí que el tiempo le podría dar la razón a Beto y dejar en ridículo la histeria de sus críticos. Bueno… Beto was right! A ver si se disculpan con Beto y Willax. Apuesto a que no lo harán. Se quedarán calladitos y esto de Gao Fu será silenciado o dado en una notita breve o aferrándose a esa rara retractación.

-Una de las situaciones peruanas más entrañablemente huachafas durante cada elección es aquello del “desayuno electoral”, inventado por nuestra tan bananera y populista televisión abierta, tan cursi como cuando llaman repetidamente “fiesta democrática” a los comicios. La verdad, a mí me interesa un comino con qué alimentos los candidatos rompen el ayuno nocturno (des-ayuno), además de que me es increíble que desayunen diariamente chicharrones y colesteroles por el estilo. Ojalá que esta huachafada corra el destino de la anacrónica tinta indeleble.