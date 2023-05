-El retiro de la candidatura peruana para la reelección en la Comisión CIDH de la PUCP girl Julissa Mantilla es una estupenda noticia, que le debe haber sabido a chicharrón de sebo a nuestra caviarada, dado que una de las bases de su poderío es tener representantes en la Comisión o la Corte CIDH (por eso allí estuvieron García Sayán de juez y Eguiguren de comisionado). Es cierto que los integrantes de la Comisión no pueden votar en asuntos que conciernen a su país, pero estar allá presentes posibilita cabildear y presionar. Esta candidatura de Mantilla la presentó el nefasto Harold Forsyth antes de dejar la OEA y, al parecer, lo hizo sin mayor consulta. Por eso, ahora lo que toca es recoger la iniciativa de la congresista Amurús y que de ahora en adelante los candidatos peruanos a la Corte y Comisión CIDH no sean propuestos por Torre Tagle sin mayores controles (aunque se supone que se da alguna coordinación con Justicia). Es más, lo más cuerdo sería que esa responsabilidad le sea retirada íntegramente a Torre Tagle (que suele ser muy caviarón, muy cercano a la galaxia de la PUCP) y le sea trasladada exclusivamente a PCM o Justicia. Y que, una vez nominados por alguno de estos dos, el Congreso apruebe finalmente a los candidatos por mayoría simple. Se necesita un candado así de drástico para que la caviarada no nos vuelva a imponer a su gente. -Otra noticia estupenda es la victoria abrumadora de la derecha en Paraguay ayer. El Partido Colorado (la Asociación Nacional Republicana es su nombre oficial) —que es una máquina de ganar elecciones, similar a los Conservadores británicos o al peronismo— volvió a retener el poder y así felizmente este país hermano se salva de la ola roja que abruma LatAm. El candidato colorado Santiago Peña es un joven y brillante economista, que ya ocupó exitosamente el cargo de ministro de esa materia. Al parecer, también contará con una mayoría en las dos cámaras. Es que en Paraguay existe aún la identidad partidaria: eres colorado o liberal.