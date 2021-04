En la historia ha habido revoluciones que cambiaron la forma en que vemos el mundo y otras que cambiaron la forma en que vivimos en él. A continuación, un brevísimo repaso a los diez hitos que transformaron a la humanidad.

Las revoluciones que cambiaron nuestra forma de ver el mundo son estas:

1. El monoteísmo universal (siglo I), Jesús Nazareno y Pablo de Tarso. Primera propuesta de un Dios único para toda la humanidad y la misión evangelizadora para llevar la fe a todo el mundo.

2. La teoría heliocéntrica (1543). Copérnico demuestra que la Tierra gira alrededor del sol y que no es el centro del universo. Este descubrimiento afecta la percepción del hombre de su lugar en el mundo.

3. La Revolución francesa (1789). Junto a la Constitución de EE.UU. (1787) declara la igualdad de todos los hombres y niega el derecho divino de los reyes. Se inicia la secularización de la sociedad.

4. La teoría de la evolución (1859). Darwin –y Wallace– demostró que la vida evolucionó de un antepasado común y por selección natural. Dios no creó al hombre en su forma actual.

5. El movimiento feminista (1910). Este movimiento reivindicó la igualdad de derechos nada menos que para la mitad de la humanidad. Tiene antecedentes que se remontan a 1848.

Las revoluciones que cambiaron la forma en que vivimos en el mundo:

6. La revolución cognitiva (hace 70,000 años), el Homo sapiens. Comienza el pensamiento simbólico, la autoconciencia humana y la colaboración flexible de grandes grupos de sapiens.

7. La revolución agrícola (5000 a. C.), el hombre se hace sedentario, explosión demográfica. Aparecen la especialización, la estratificación social, el gobierno organizado y las guerras.

8. La revolución científica (siglo XVII), Descartes, Bacon y la Royal Society. ‘Nullius in verba’, el método científico es la forma de adquirir conocimiento y tecnología. Los imperios invierten en la ciencia.

9. La Revolución Industrial (1780). Gran salto en la captura de energía –vapor/ electricidad–, declive del mundo agrícola e inicio del de las máquinas. El capital, la fábrica-empresa, la clase media.

10. La revolución de la conectividad (2007). El chip, el PC, la world wide web fueron grandes avances, pero son los teléfonos inteligentes los que nos conectaron a toda hora.

Casi con toda seguridad en unos 30 años se sumará –a ambas listas– la Revolución de la Ingeniería Genética (Avery et al, 1944; Watson et al, 1953; Carpentier et al, 2005–2012), que permitirá la alteración de la genética humana teniendo como consecuencia el transhumanismo –humanos con capacidades biológicas multiplicadas– y la vida ciborg –hibridación de seres humanos y máquinas.

La historia es un continuum –”un maldito hecho detrás de otro”, según Jared Diamond–; por ello las fechas de este texto son referenciales dentro del gran espectro que es la historia del Homo sapiens. Tómese en cuenta que, si la historia del hombre fuera un año, siendo la Edad de Piedra el 1 de enero, el 31 de diciembre se hubiera inventado la escritura.

Toda síntesis siempre es injusta. El ser humano es el único animal que crece a hombros de gigantes, es decir que desarrolla conocimiento sobre la base de lo que conocieron sus antepasados; por ello es casi imposible que exista un avance científico atribuible totalmente a un individuo, detrás del iPhone están Alan Turing y su máquina homónima setenta años antes, detrás de Copérnico estuvo Aristarco de Samos con 19 siglos de antelación.

Dato anecdótico: Erasmus Darwin, abuelo de Charles, en 1794 redactó un trabajo en que ya afirmaba la existencia de un antepasado común a toda la vida, cosas de familia.





