Mis papás me criaron para ser libre y responsable de esa libertad. Para ello, me dieron algunos consejos medulares. Tres de ellos resuenan hoy en mí, al ver con mucha tristeza y frustración la situación que atraviesa el Perú.

Me aconsejaron que aprenda a hacer y lograr las cosas por mí misma; que no pida favores porque estos, tarde o temprano, se pagan. Muchos congresistas votan pagando favores –tal vez los favores que les dieron su curul–, y priorizan intereses económicos individuales –quizás de alguna universidad que se quedó sin licencia por mala– sobre el bienestar del país.

Me dejaron cometer errores y aprender de ellos, pero me explicaron que hay errores que no se pueden cometer porque te cambian la vida (a ti y a más personas) 180 grados para mal. Sigo con el Congreso; negar la confianza a un nuevo gabinete en plena crisis y promover y aprobar normas populistas (como retirar el 100% de la AFP) son errores que el país va a pagar con el aumento de la pobreza, con mayor vulnerabilidad de aquellos que ya son vulnerables, con desconfianza y menor inversión.

Somos el tercer país con más fallecidos, estamos en la quinta peor crisis económica del país, y, por si fuera poco, el Ejecutivo y el Legislativo están en guerra. A pesar de los errores, veo en el Presidente interés por el país; en el Congreso, con contadas excepciones, solo veo ignorancia, populismo e irresponsabilidad. Sin embargo, esta guerra no merece ser peleada. Perdemos todos.

A ratos provoca tirar la toalla, especialmente quienes dedicamos nuestra vida laboral a que hayan políticas públicas eficientes, pero es el peor momento para dejar de creer en el país porque es justo cuando más nos necesita a todos. El tercer consejo de mis padres: ante la adversidad, valor.