“La señorita es... una persona... digamos, le gustaba la vida social”. Así fue como Paul Muñoz, abogado de uno de los cinco jóvenes acusados de violar grupalmente a una chica en Surco, justificó a su defendido. Como ven, la tragedia no solo es que somos un país de violadores, sino uno que está plagado de expertos en usar eufemismos para justificar abusadores, como lo intentó este licenciado. ¿Cuántos operadores de la justicia, policías, jueces y fiscales pensarán igual?

Los grupos feministas no exageran cuando dicen que la violencia que sufren día a día no solo es física, sino institucional, donde el mensaje que reciben de la sociedad y el Estado es que ante un abuso mejor es no denunciar porque siempre alguien les terminará echando la culpa. Si una mujer denuncia, es casi un hecho que será violentada nuevamente. Vean, si no, el huaico de comentarios salvajes en redes sociales justificando a los cinco de ‘La Jauría de Surco’.

Pienso en todo lo que falta para entender que en verdad no importa dónde estaba ni cómo vestía. Tampoco cuánto había tomado ni cómo estaba actuando. Nada de eso justifica que un hombre decida usar a una mujer como objeto. Por eso es tan importante hablar de estos temas: urge resetear una cultura que desde que nacemos se respira y que creemos normal. Justamente de eso se trata la educación sexual y de género: sanar a una sociedad enferma.

Esta noticia me recuerda a la que explotó en 2016 en España, cuando una joven que recién había cumplido la mayoría de edad denunció una violación grupal durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona. Ese caso fue bautizado como ‘La Manada’ y marcó un hito contra la violencia de género, en gran medida por la reacción de las mujeres ante la inacción judicial inicial. Este de aquí no debería ser un caso similar. La justicia debe dar un mensaje claro y rotundo, sin que sea necesario que las mujeres lo exijan, nuevamente.