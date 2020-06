¿Se acuerdan de mí? Bueno, parece que el único que se acuerda es Richard Swing. Yo soy el que cortaba el jamón en el gobierno del chino. Siempre me ignoran, no me dan mi lugar, siento un poco de discriminación, me han dicho papá de la paisana Jacinta, representante del cuy mágico. Pero ahora toca cobrarme la revancha. No conozco a Richard Swing, conozco a Chibolín, a Manolo Rojas, pero ese señor que dice conocerme, no lo he visto ni en pelea de perros. Fotos me he tomado con muchas personas, tal vez él tenga una foto conmigo pero yo no con él. Dice que yo le presenté a PPK y que lo llevé a Palacio. He visto en mi Face si tenía a Richard Swing, y nada. Al que sí tengo es a un tal Richard Cisneros, él sí es diplomático, un analista político de verdad.