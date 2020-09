San Martín y lo que no te cuentan en el colegio…

Hoy se cumplen 200 años del desembarco sanmartiniano en Pisco. Como revisionista, no creo en la historia colegial del Perú. Y, como algo he investigado, haré algunos comentarios antipáticos, pero verdaderos: 1) La expedición sanmartiniana fue una intervención chilena, pues fue financiada y vino de allá. Además, el 87% de la tropa era chilena (Chile después intervino dos veces más en nuestro país: contra la Confederación con Bolivia y en la Guerra del Pacífico). 2) Los ánimos independentistas eran probablemente minoritarios en Perú al momento del desembarco. 3) El virreinato peruano estaba quebrado (leer a Timothy Anna), sin auxilio de la devastada España y al mando de un virrey medroso (Pezuela). 4) San Martín no logró ninguna victoria militar de relieve; Cochrane le criticaba mucho por nunca atacar a los realistas en condiciones ventajosas. 5) Los realistas abandonan Lima (no el Callao), tras una tregua absurda concedida por San Martín, y hacen al Cusco su capital por estrategia, no derrota. 6) San Martín tuvo suerte: Cochrane, a iniciativa propia, captura el crucial buque realista La Esmeralda, el importante batallón realista Numancia deserta inesperadamente y el intendente Torre Tagle traiciona a España (después traicionaría al Perú) y une todo el norte peruano a San Martín. 7) Cochrane le reprocha también a San Martín nombrarse protector despóticamente, ser ingrato con Chile y deportar al arzobispo limeño. 8) San Martín, un opiómano de acento español, deja gobernar al abusivo Monteagudo, que destroza la administración pública virreinal sin tener un reemplazo, roba propiedades y se jacta de expulsar 9,400 españoles (muy maltratados) de los 10 mil que vivían en Lima, perdiéndose un valioso recurso humano. 9) San Martín permite que Bolívar nos arrebate Guayaquil. 10) San Martín se va del Perú al año, muy impopular tras un pésimo gobierno.