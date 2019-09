En San Marcos están los mejor estudiantes del país. Ingresar es difícil. Solo un pequeño grupo tiene el privilegio de llevar su carrera ahí. La plana docente es excelente. Eso hace que el nivel académico sea alto. Aun así, San Marcos es el ejemplo preciso del desprecio y el abandono de la educación pública en el país. Es más común escuchar que San Marcos ha sido gaseada con bombas lacrimógenas que haber recibido recursos para investigación e infraestructura. Este, que no les quede duda, es el resultado de la estigmatización que ha sido sembrada por décadas sobre sus estudiantes.

Eso no pasaría en la PUCP, la Universidad de Lima o la César Vallejo. No habría forma de que se atrevan a echar gases lacrimógenos en horario de estudios, con alumnos en clases. La Policía no entraría con pistolas y los medios de comunicación no hostigarían a los estudiantes. No los llamarían terrucos, ociosos o vándalos. Pero hemos normalizado tanto el maltrato a la educación pública que olvidamos que esa es la base para cualquier transformación de la sociedad. Lo ocurrido en San Marcos nos debería dar vergüenza como país. ¿Dónde está Orestes Cachay, su rector? ¿Y Jorge Muñoz? Un by-pass no puede ser más importante que la educación pública del país.

Las universidades públicas deberían ser lugares sagrados. La estela que deja la imagen de una universidad asediada por policías es enorme. Sobre todo, afecta el imaginario de escolares que están por dar el paso universitario y que, por prejuicios, descartan esa educación, sumando al descrédito injusto. Así es como muchos luego terminan en universidades privadas estafa, que existen precisamente por la estigmatización de la educación pública. Las imágenes dejadas por la intervención policial en San Marcos explican mucho de por qué el Perú está como está.