Sale Barata

Abril es el mes más cruel, escribía el poeta. Y aunque los hemisferios no coincidan, sí es posible que las estrellas se pongan en línea y finalmente se produzcan las esperadas declaraciones –aplazadas hace un mes por el propio equipo especial Lava Jato, para procesar primero la información acopiada en otros interrogatorios– de Jorge Barata, pieza clave del proceso, dado su desempeño como alto ejecutivo de Odebrecht en el Perú durante casi 20 prósperos años, que le permitieron codearse no solo con funcionarios del Estado o candidatos electorales, sino con muchos de los que hasta hace poco eran distinguidos empresarios, hablantines hombres de prensa e inmaculados jurisperitos.

Como la mayoría de ellos dejaron nombres, firmas y números de cuenta en los talonarios de las múltiples chequeras que manejaba Barata, es de suponer que la presunta crueldad del mes, aludida por T.S. Eliot, se encarne en quienes viven la tensa espera de su encuentro con los fiscales en Brasil, durante el cual se espera que este testigo comience a soltar la lengua, ahora ya enfocado en las operaciones de la empresa en nuestro país.

En el ínterin se han cruzado, respecto a ex presidentes y candidatos al puesto, una borrachera épica con cárcel incluida, discado insistente a docena de embajadas en busca de asilo y un grotesco apedreamiento a uno de los fiscales especiales; así como, en un rango más amplio, encendidas declaraciones de inocencia, súbitas acusaciones de complicidad entre ex socios y hasta un pintoresco –nos resistimos a escribir la palabra “sospechoso”– pedido de arresto inmediato de los testigos que están a punto de hablar, proveniente de la siempre impar congresista Vilcatoma.

Piedras en el camino existen, pues, hasta para construir otro Sacsayhuamán. Y no dudamos que continuarán surgiendo –o cayendo– pues quedan dos, casi tres, largas semanas para que el interrogatorio se lleve a cabo: nunca como hoy la variopinta corte de sus ex amigos peruanos espera, contando los días, que a Barata no se le ocurra mandarles saludos a través de los fiscales.