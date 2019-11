Por un lado hay empresas que necesitan trabajadores para producir; por otro, personas que quieren laborar y buscan empleo. Demanda (empresas) y oferta (familias).

¿Qué pasa cuando las personas que quieren trabajar son más que los empleos disponibles? El salario cae porque es un precio. No incluyo la legislación laboral que hace más caro contratar ni la preparación y de quienes quieren laborar.

Como el salario puede ser bajo, los gobiernos fijan un salario mínimo por arriba de aquel que sería la respuesta a la situación planteada. Y es popular que ese salario aumente, pues es natural que todos quieran ganar más.

¿Qué pasa en el Perú? La mayoría de trabajadores es informal (75%) y no tiene salario mínimo ni beneficios, sino un sueldo menor, que es el que regiría si no hubiera un decreto que fije el sueldo mínimo. Por ello, no solo esa gran masa de trabajadores no se beneficia de un aumento del mismo, sino que la pequeña empresa (más del 70% de trabajadores está en empresas de menos de 10 personas) vería casi imposible formalizarse, pues crecen sus costos de producción.

Aunque suene impopular, los salarios crecen cuando sube la productividad y se formaliza la economía. Productividad es sinónimo de rendimiento y una persona es más productiva cuando genera más con la misma cantidad de recursos. Y esta en Perú es muy baja, la mitad de la chilena.

Esto no es culpa de los trabajadores; sé que no se puede vivir con S/930. El punto es cómo acompañamos ese aumento del salario con mayor productividad, que depende de la capacitación y de variables como la infraestructura, los servicios básicos de calidad y un largo etc. ¿Alcanzarán los decretos de urgencia de hace unos días?