Saga Falabella y el nudo atado

¿Qué pensaron en Saga Falabella para lanzar una publicidad en la que muestran que la nueva tecnología de un colchón, que lo mantiene limpio y sin malos olores, hace viable la convivencia de la protagonista blanca con su “roommate” negra? Independientemente de sus intenciones, los 47 segundos de ese video recordaron los estereotipos raciales firmemente anclados en nuestra sociedad.

El problema no es solo Saga, sino la maquinaria publicitaria en el Perú que vende una realidad paralela donde lo cholo, lo mestizo, lo afro, y todo lo que no sea blanco, nunca es lo suficientemente bueno. La publicidad aspiracional en el Perú segrega y arrincona. Miren, si no, los paneles en las calles, los spots en la tele y la publicidad que nos rodea. ¿Acaso vivimos en Escandinavia?

En Perú, nacer cholo o afro puede ser una verdadera maldición, no solo porque tu vida arranca cuesta arriba, sino porque la publicidad te lo recuerda a diario. Como me comenta la valiente activista Sofía Carrillo, “esto no es una anécdota. Esto es parte de un sistema que sigue siendo racista y opresor, donde nos siguen viendo como inferiores y donde nuestras voces no existen. ¿Es casual acaso que el personaje afro del spot de Saga no tenga voz?”.

Escribo esto consciente de mi propia situación. En Perú, si naces hombre y blanco, equivale a nacer con el viento soplando a tu favor en un país donde el viento siempre viene en contra. Es la herencia de lo que el sociólogo Gonzalo Portocarrero llama el “nudo colonial”, que se formó cuando los conquistadores españoles instalaron un sistema de antagonismos sociales entre ellos y los indios conquistados. Ese conflicto opresor debería haber terminado hace buen tiempo, pero cinco siglos después, la maquinaria publicitaria y sus clientes ansiosos se siguen asegurando de mantener el nudo bien atado.