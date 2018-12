Sabotaje al equipo especial

¿Cuánto más puede durar Pedro Chávarry como fiscal de la Nación? No parecen estar equivocados quienes lo comparan con Blanca Nélida Colán.

Chávarry es oscuro y se aferra al cargo. Se ha convertido en el personaje antagónico de la cruzada anticorrupción del presidente Martín Vizcarra. El mandatario lo sabe y se desmarca de él cada vez que puede públicamente. La última vez ha sido cuando no lo convocó a Palacio para discutir la propuesta del Ejecutivo en la reforma de justicia. Aquella no fue solo una reunión entre los representantes de los tres poderes del Estado. Estaba el presidente del Tribunal Constitucional. Todos excepto el titular del MP. Pero vaya que al fiscal de fiscales parece darle lo mismo que el país lo vea como el Grinch de la temporada navideña. Y el equipo especial que investiga el escándalo Lava Jato ha sido su última víctima.

Con sus retrasos y excesos, el trabajo de fiscales como Rafael Vela y José Domingo Pérez merece reconocimiento por varias razones. La primera es la complejidad de los casos que investigan. ¿Cómo cerrar un acuerdo de colaboración con Odebrecht preservando el equilibrio entre lo que cedemos y ganamos a cambio para no claudicar en la búsqueda de justicia ni afectar el derecho que tenemos de conocer toda la verdad?

Sin embargo, es el propio FN quien se ha propuesto boicotear ese esfuerzo. Sobran indicios de que dispone desacreditar el apoyo que los pares brasileños del equipo especial han expresado, o que habría enviado a Rafael Peña Cabrera a echar lodo en televisión contra Vela. Por su parte, Pérez enfrenta 18 procesos disciplinarios y está conminado a entregar reportes diarios y detallados de sus diligencias. Hay un enfrentamiento de pronóstico reservado en la Fiscalía y una lamentable fractura moral en quien la representa.