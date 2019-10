Saber ganar.

Alemania planeó la batalla de Las Ardenas para contraatacar. Aprovecharía la niebla baja del invierno para proteger el avance de sus tanques. Para cuando se disipara la niebla, su aviación debía destruir los aviones aliados en tierra. El 1 de enero de 1945 fueron destruidos 500 aviones aliados sin piloto. En cambio, Alemania perdió 280 aviones con piloto. En una semana, los aliados repusieron sus aviones. Alemania no pudo sustituir sus pilotos. Cinco meses después se rendía. 23 siglos antes, en el 279 a.C., Pirro rey de Epiro cruzó el mar Adriático para defender sus colonias en Italia. En la batalla de Ausculum murieron 6,000 romanos. Cuando se le felicitaba, el rey respondió: Otra victoria como esta y perdemos la guerra. Tenía mucho menos bajas, pero habían fallecido casi todos sus oficiales. Al poco tiempo una alianza entre Roma y Cartago lo derrotaba. Regresaría a Grecia para morir. A él le debemos eso de las victorias pírricas para calificar los triunfos aparentes, en los que se pierde más de lo que se gana.

Disolver el Congreso ha sido una victoria pírrica del presidente. La cuestión de confianza pretendía evitar que la mayoría eligiese a sus candidatos para el Tribunal Constitucional. Al empezar la tarde del lunes, era evidente que no tenían los votos. Por eso decidieron aprobar la cuestión de confianza que tácitamente habían rechazado en la mañana. Si el presidente ya tenía lo que quería, ¿para qué disolver? Aún en la hipótesis de que el rechazo tácito fuese causa suficiente, solo da al presidente la facultad de disolver el Congreso, pero no le obliga a hacerlo, ¿por qué lo hizo? Disolver, como cualquier otro acto del presidente, requiere el refrendo de ministros. Sin embargo, cuando se anuncia la disolución, los antiguos ministros habían renunciado y los nuevos no habían jurado. No había ministro que lo refrende, ¿para qué se apuró?

Sobró ruido, faltó prudencia. El presidente pudo desactivar la crisis, pero la profundizó. Quiso ser enérgico, pero mostró debilidades. Pretendió respetar las formas democráticas, pero las violentó. No obstante, es lo que tenemos. Aquietadas las aguas, la justicia constitucional dirá lo que tenga que decir. Mientras tanto, habrá que recordar que el plan de gobierno de PPK subsiste como mandato popular. En esencia: liberal en la economía y conservador en la política. El presidente debe gobernar para ejecutarlo, como corresponde. Ya no hay Congreso que lo perturbe, ni excusa que valga. Se perdió tiempo, pero quedan meses por delante.