Sabe Dios quién los cría, pero igual se juntan

La Junta Nacional de Justicia recién nombrada tiene mandato que trasciende este Gobierno y Congreso, como lo ha hecho notar César Azabache en su columna semanal. Todos sabemos que los miembros de la nueva JNJ fueron nombrados en un proceso sin la apertura y difusión que merece un encargo de esa responsabilidad y trascendencia, y que fue liderado por el cuestionado defensor del Pueblo.

Si de aquí a agosto 2026 los miembros de la nueva JNJ no ganan legitimidad por la manera en que toman y fundamentan sus decisiones, la posibilidad de que el nuevo Congreso los ponga en la mira no es menor. El Congreso que se elija será fraccionado, pero si en algo van a coincidir es en que van a haber ofrecido a sus electores cambios serios respecto al statu quo. Los índices de aprobación de Ejecutivo y Congreso lo hacen perfectamente previsible.

Y así como el Congreso de hoy dispara acusaciones constitucionales e inhabilitaciones para la función pública contra cualquiera que crea pueda tener potencial político, el próximo Congreso podría hacer lo mismo, simplemente para satisfacer a los electores que demandan cambios. Es claro que hoy algunos pocos merecen las acusaciones, pero la gran mayoría es vendetta política pura y dura. Un ejercicio, ni siquiera mejor intencionado, sino apenas más prudente de la política obligaría a buscar equilibrios más sensatos.

El tema es relevante por las absurdas y prepotentes denuncias contra la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación que procesará la Junta Nacional de Justicia. No se necesita un doctorado para intuir que responden a un interés de la presidenta y sus operadores, dada la cantidad de denuncias que acumulan.

Como ahora la desfachatez nunca escasea, resulta que la hermana de la presidenta, que trabajaba en el cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura, tiene hoy el cargo de Asesora 1 y dos exfuncionarios de Palacio de Gobierno ejercen la secretaría general y la dirección general, nada menos. ¿Puede salir algo que goce de legitimidad y no sea percibido como un aprovechamiento del poder? Si se comete ese atropello a la independencia de poderes, los involucrados en la decisión tendrán que rendir cuentas ante el próximo Congreso.

Este Congreso, en cambio, la hace difícil para siquiera debatir en el pleno una moción de censura al ministro del Interior que acumula causales como figuritas de álbum, sin que el Congreso se inmute. Según declaraciones de distintas fuentes, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre no respaldan las mociones de censura. Y la inseguridad ciudadana es el tema que más preocupa a la gente, con toda razón. Obviamente, no les gusta volverse más impopulares en un año ya preelectoral, ¿qué poder tiene el Ministro del Interior sobre estos grupos políticos para que se pongan de costado en un tema tan sensible?

No van a pasar desapercibidos en un tema que angustia a la población tanto, va a haber un costo político que están dispuestos a pagar. ¿Hay algo más en la balanza que equilibra ese sacrificio? En el caso de la presidenta, aludida en audios cuya voz el ministro no reconoce como suya, pero prefiere no hacerse el peritaje que lo probaría, ya los abrazos y halagos desmedidos hacían pensar que hay algún tema que fuerza su continuidad, o le hubiera pasado lo que a su exministro de Desarrollo e Inclusión Social.

No sé quién le va a explicar al Vaticano que el exministro pasó de pedir garantías para su vida a dar las gracias por la confianza, espera ahora el beneplácito para ser embajador. El nuncio, como cualquier embajador, tiene que hacer su chamba. Presentar a un ministro investigado por la intoxicación de niños pobres por comida malograda debido a coimas como embajador a la Santa Sede es una aberración diplomática, mereceríamos que le denieguen el nombramiento. El argumento de la presunción de inocencia no se aplica como regla absoluta. Ser y parecer es una exigencia desde la antigua Roma, donde tendría que presentar credenciales, si se lo permiten.