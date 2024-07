Rincón del vino: Ferreyros acholado.

Este artículo me ha traído mucha nostalgia, porque Memo Ferreyros ya no está con nosotros. Memo fue un amigo y mentor, su pasión por esta bebida no tuvo límites. Todavía recuerdo un almuerzo en el cual cocinó su famoso “pollo al pisco”.

Memo siempre fue consciente de que el pisco era un camino complicado, por eso él creía mucho en el boca a boca, en que la gente probara su pisco y hablara después de sus bondades con una botella en mesa. Actualmente, ya no solo se comercializa en nuestro país, se encuentra también en casi 300 establecimientos exclusivos, por lo que la revista Patterson lo calificó como el mejor espirituoso 2009 de los EE.UU., con un puntaje de 93 sobre 100.

Guillermo Ferreyros –Memo para los amigos– inició el legado pisquero en su familia hace muchos años. Su interés despertó cuando observó la importación de botellas de whisky para la embajada de Perú en Japón, donde su padre diplomático trabajaba.

Su pasión por el espirituoso empezó a cristalizarse cuando decidió iniciar la producción de pisco, en 1999. Con buen ojo y ajustando los cinturones, esperó un año para presentar el producto en el mercado nacional. Así, garantizó que los sabores y aromas del pisco se integren mejor. Ferreyros es un pisco premium de alta calidad, elaborado en forma tecno-artesanal.

Vista: Limpio y cristalino.

Olfato: Frutos secos, piel de naranja, lima y floral al final.

Gusto: Elegante, cálido y aterciopelado al pasar.

Instagram: Sommelier Giovanni Bisso

Precio: S/119.90

Pedidos: www.perufarma.com.pe

-Mezcla de Quebranta, Italia y Torontel.

-Tiene un reposo de 12 meses antes de salir a la venta.

-Es elaborado en el departamento de Ica.





