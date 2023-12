Se viene una de las cenas más importantes del año, la cena navideña. Una noche que compartimos alrededor de la mesa con nuestras familias y en algunos casos amigos allegados. Paradójicamente, es la noche donde mayor consumo de vinos tintos se realiza. Me explico, en Navidad siempre comemos pavo, cerdo o pollo, junto con puré de manzana, camote y varios tipos de ensaladas, como la waldorf, y no seríamos peruanos si no hubiera arroces variados.

Toda esta comida es mucho mejor, por la mezcla de sabores dulces, ácidos y frescos, con vinos blancos, espumantes y hasta rosados. Los tintos esa noche pasan a segundo plano.

Mi recomendación es probar el Pámpano Verdejo de Bodegas Cuatro Rayas, un vino blanco elaborado a partir de viñedos de 35 años en la D.O. Rueda. Esta bodega se inaugura en el año 1935 y su nombre original fue Bodega Cooperativa de La Seca. Nació bajo el lema: “Unidos, no solo seremos más grandes sino mucho más fuertes”.

Son 300 socios viticultores de 30 pueblos aledaños de la comarca, en total suman 2,500 hectáreas de viñedo y comercializan alrededor de 18 millones de botellas al año.

Vista: Presenta un color amarillo verdoso.

Olfato: Notas de piña, chirimoya, naranja y lima. Un pequeño recuerdo a maracuyá y al final van saliendo los toques florales.

Gusto: Ingresa dulce, pero luego se dispara la acidez, es un vino muy fresco, redondo y con buena persistencia.

Precio: S/. 49.90

Pedidos: www.invictusperu.com

Instagram: Sommelier Giovanni Bisso

-Vino perfecto para acompañar la comida navideña por las tonalidades dulces y ácidas.

-Disfrútalo entre 4 a 6 grados.

-Si prefieres tintos, mejor tintos livianos, jóvenes y sin madera.

