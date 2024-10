Rimbaud, rebelde y desertor.

El destino del precocísimo poeta, y más tarde mercader de esclavos, Arthur Rimbaud no ha dejado de fascinar a quienes aman su obra y aun a quienes prescinden de ella. Nacido un 20 de octubre hace 170 años, su vida tiene lo necesario para cautivar a un joven: violencia, rebeldía, exotismo, drogas, sexualidad no convencional. Esta amistad de los adolescentes probablemente no habría alegrado a Rimbaud. No le gustaba la compañía de los jóvenes; prefería la de quienes podían enseñarle más. Fue un serio lector de los clásicos griegos y latinos, veneró a Baudelaire y despreció a los románticos, se comparó con un personaje de Shakespeare… Su genialidad no se orientó hacia el sentimentalismo y la subjetividad; por el contrario, declaró que la verdadera poesía era objetiva y trascendía las emociones del yo. Rimbaud sostuvo que, desde la antigua Grecia hasta Baudelaire, nadie había alcanzado esa lucidez. En este sentido, no los irresponsables surrealistas, sino el erudito y aventurero Saint-John Perse sería el heredero de su poética.

Cuando renunció al arte fue tan radical como lo había sido cuando lo cultivaba. Aprendió velozmente lenguas útiles para comerciar en Java, Chipre y África. Como mercader en esas peligrosas soledades, fue despiadado consigo mismo y con los nativos que lo servían. Parece que luego de Verlaine no tuvo otra relación homosexual y, en cambio, sí sabemos que eligió a una africana como amante estable. Mientras tanto, vendía armas sin importarle contra quién se usaban y trataba de convencer a otros europeos de unirse a él en el comercio de esclavos. Todo ello para retornar algún día a Europa e instalarse como un hombre rico. En sus cartas le pide a su hermana que le busque una esposa que tenga dinero. Y retornó a Francia, con un cinturón lleno de oro, pero demasiado tarde: lo consumía el cáncer de huesos. Más tarde Albert Camus había de condenar la deserción de Rimbaud y su voluntad de convertirse en un respetable burgués.

Quienes admiran la precocidad de Rimbaud, que terminó su obra a los diecinueve años, suelen olvidar otros casos de jóvenes geniales. Recuerdo en particular la figura enorme de Lucano, ejecutado a los veinticinco años por Nerón y autor de la última gran epopeya de la Antigüedad, la Farsalia. De las varias traducciones de Rimbaud recomiendo la de Raúl Gustavo Aguirre y su mejor biografía puede ser la de Enid Starkie.

