Ricos, famosos y odiados

Ahora resulta que los congresistas quieren aumento. Encima que le cuestan a todos los peruanos un dineral, resulta que no les alcanza, que su estilo de vida es muy alto para el sueldo, que si no les aumentan harán lobbies; es decir, nuevamente los congresistas nos faltan el respeto a todos los peruanos y se burlan de los trabajadores públicos como policías, maestros, personal municipal, enfermeras, que ganan un poco más del sueldo mínimo y entregan el alma cada día.

Esta situación desnuda la verdadera intención de quienes aspiran al congreso gastando miles y hasta millones de soles en sus campañas políticas. ¿De dónde sale esa plata? ¿Cómo la pagan? ¿Cómo devuelven los favores?

El desprestigio de los congresistas se lo han ganado a pulso, y no aprenden, no se enmiendan, persisten haciendo los mayores esfuerzos para que la gente de a pie y quienes nos sacamos el alma trabajando perdamos el respeto hacia ellos.

El servicio público no es para enriquecerse, es como su nombre lo indica, un servicio al Estado. Si quieren hacer plata y tener una vida de ricos y famosos, que trabajen en la actividad privada, que sean competitivos, porque el lucro está en la actividad privada; por el contrario, en el Estado uno sirve.

No es obligatorio postular al Congreso; si no les gusta ese sueldo, no postulen, pero hagan el favor a la ciudadanía de no faltarnos el respeto diciendo que no les alcanza.

Un tuitero hizo la comparación cuando un grupo de serenos de la gestión anterior de La Victoria no fueron vueltos a contratar y dijeron: “Tienen que apoyarnos, o quiere que robemos”, la congresista Mercedes Aráoz dijo: “Un congresista mal remunerado es tentación para los lobbies”.

Aunque ofreció disculpas después, es una frase chantajista, sin justificación posible, que insulta a los peruanos que sirven al país con entrega y con sueldos inmensamente menores.