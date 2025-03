Todos los días del año deberían ser el día de la Mujer

La frase del titular de este artículo suena a cliché, pero en realidad tiene un profundo mensaje que todos deberíamos recordar cada 8 de marzo cuando se conmemora el sacrificio de millones de mujeres en la historia de la humanidad para conquistar derechos y, sobre todo, ser reconocidas como iguales. Sabemos que la tarea aún está pendiente y, lo más grave, que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia, pues se han incrementado los índices de violencia en países como el nuestro, donde el indicador de feminicidios es de vergüenza. Lo más alarmante es que se sigue negando esta triste realidad con el aval de discursos de odio de sectores conservadores que, lamentablemente, contribuyen a incentivar la violencia contra la mujer en un país machista como el Perú.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se está haciendo costumbre celebrar con una festividad a las mujeres de nuestro entorno: se les lleva regalos, se les da presentes como una muestra de reconocimiento. Me parece bien e interesante, pero también es muy importante no perder la perspectiva, porque debemos recordar que, en realidad, no es una festividad; al contrario, es una conmemoración para valorar la lucha constante de la mujer en la historia, para que sean reconocidos sus derechos y sobre todo la igualdad entre varones y mujeres, lo que ha costado miles de vidas de mujeres valientes que se sacrificaron por la conquista de estos derechos.

Hoy todavía hay muchas tareas pendientes en la conquista de los derechos, a las que nos tenemos que plegar si buscamos un mundo más justo e igualitario, porque, a pesar de estos pequeños avances, la discriminación contra la mujer continúa. Basta con ver el tema laboral, en el que los indicadores muestran que, comparativamente con los hombres, solo el 39% de las mujeres tienen empleo adecuado, ganan 25% menos que los varones en plazas similares y, en realidad, trabajan el doble si nos damos cuenta de que son ellas las que cargan con las responsabilidades del hogar.

Eso sin contar la incidencia de la violencia contra la mujer, que es cotidiana, a tal extremo que un congresista se ha atrevido a querer definir peyorativamente qué es una mujer. Lo ayudaremos en su inquietud con una frase: “Una mujer fuerte es demasiado para un cobarde y lo es todo para un valiente”, y la fuerza de una mujer asusta a quienes temen, pero inspira a aquellos que valoran el coraje y la autenticidad. Y por esa y muchas razones más la lucha continúa. ¡Qué viva el #8M!

