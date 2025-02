Todo se cae en el Perú, lamentablemente

Hace unos días titulamos un artículo como que el Gobierno de Dina Boluarte se caía a pedazos, en referencia a la caída del puente en la Panamericana Norte y la inoperancia de los funcionarios públicos. La expresión literal se hace vigente el día de hoy después de la tragedia acontecida en Trujillo, en el patio de comidas del Centro Comercial Real Plaza.

La tragedia ha enlutado a varias familias y decenas de heridos, quienes disfrutaban, como cualquier ciudadano, de un centro comercial donde se supone que uno puede tener la garantía de la seguridad para departir con la familia y amigos, como sucedió este fin de semana, que estaba atiborrado de personas consumiendo en un supuesto local idóneo y que “brindaba garantías”.

Pero todo es una ilusión, yo diría una farsa, por la irresponsabilidad de los dueños y administradores del mall, que se preocupan en la publicidad y seguro en ganar más dinero —es su objetivo, eso no está en cuestión— cuando una condición sine qua non para cualquier empresario es garantizar la seguridad plena en el centro comercial. No puede caerse el techo sobre los comensales, no hay forma de justificar esta negligencia, que es punible porque hay responsabilidad penal de los gerentes y de los propietarios, quienes, además, tienen que respaldar con sus empresas como tercero civilmente responsable.

Uno puede ser muy liberal, en términos económicos por supuesto: un proempresa, un proprivado, un promercado; pero es algo muy distinto que tú te aproveches de esos preceptos para que irresponsablemente sigas operando cuando hay riesgos de por medio o, por querer optimizar costos, uno prescinda de la seguridad, que es clave para el funcionamiento de este tipo de negocios.

Me parece bueno incentivar el libre mercado porque funciona, con sus imperfecciones, claro. Pero una cosa muy distinta es aprovecharse de las condiciones que ofrece el mercado para buscar lucrar a cualquier precio por ahorrar unos centavos y prescindir de las revisiones técnicas, auditorías, evaluaciones de infraestructura y la seguridad industrial y del trabajo.

Lo más grave es pretender torcer la ley con amigos congresistas que pueden ayudarme a evitar esas costosas supervisiones de parte de las autoridades locales, que tienen por obligación y defensa civil hacer cumplir las normas de seguridad. Por eso, es que reafirmo que el país se cae a pedazos, con un Congreso al servicio del mercantilismo barato, sin que le importe la seguridad de los peruanos.

