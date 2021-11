Con suma preocupación hemos sido testigos de la irresponsabilidad del presidente Castillo, en cien días de gobierno, al extremo de mostrar una falta de criterio para confrontar los propios problemas que genera él y su entorno que afectan su gobierno y, lo más grave, exponen a una crisis política al país en su conjunto.

El affaire del ex ministro de Defensa Ayala y ahora del secretario de la casa de gobierno, involucrado en presuntos delitos de tráfico de influencias, ha mostrado la falta de reflejos políticos para responder inmediatamente con la remoción de estos funcionarios de Estado y se ha optado una vez más a la estrategia dilatoria que desgasta aún más la imagen del gobierno ante las serias acusaciones que ha llegado al extremo que la Fiscalía intervenga la sede de Palacio de Gobierno para vergüenza de propios y extraños.

Estas acciones han dado pie a que los sectores golpistas que se tiene en el Congreso insinúen, primero, la presentación de una moción de vacancia contra el presidente y que, para el cierre de esta edición, oficiosamente las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y parte de Avanza País, expresaran abiertamente su intención de apoyar este despropósito.

Seamos claros y objetivos –pensando en el país– un proceso de vacancia no es el camino para solucionar los problemas políticos del Ejecutivo y es sumamente irresponsable que se exponga al país, ahora desde el Congreso, a una nueva crisis con las consecuencias que traería.

La realidad es que no tienen los votos para la vacancia presidencial (87 votos), ni siquiera para la admisión de la moción al debate (52 votos), pero si tienen los 26 votos, para generar una nueva etapa de crisis política.

Mi posición crítica al gobierno ha sido pública, justamente por las desafortunadas decisiones que ha tomado el presidente y por ello he recibido todo tipo de diatribas y hasta insultos. Me mantengo firme en mi posición crítica, pero pongo el país por delante, por eso no avalo un proceso de vacancia.

Mas aún, guardo aun la esperanza que un gobierno de izquierda puede ser una oportunidad para el país si es que enmiendan el camino. Por eso me atrevo a hacer un réquiem por el gobierno del presidente Castillo, ad portas de esta nueva crisis política.