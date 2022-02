[Opinión] Richard Arce: El gabinete en la sombra.

Avelino Guillén, en la entrevista que da el fin de semana, hace una denuncia reveladora mencionando la existencia de un “gabinete en la sombra”, que tiene mucho más poder que el Consejo de Ministros en pleno, presidido por Mirtha Vásquez, y que ahora, después de la renuncia irrevocable de la premier, confirmaría el poder fáctico que ha empoderado el propio presidente Castillo. Dos hipótesis, para entender tanta necedad y negligencia para exponer su propio gobierno. La primera, que el presidente ha sido desbordado por estos personajes siniestros, que, al empoderarlos, ahora son incontrolables en el poder. La segunda significaría que el propio presidente estaría involucrado en estos actos vedados con la ley, que inclusive muestran evidencias groseras de corrupción. Lo curioso es que todo esto indica que no sería un presidente que está aprendiendo a gobernar, sino que han entrado a copar el Estado para cometer actos de corrupción al menudeo, convirtiendo Palacio de Gobierno en una especie de “mercado persa” donde todo tiene precio y todo se puede negociar; tal como muestran las reiteradas visitas de proveedores, lobistas y traficantes de poca monta, como revelan los programas dominicales. Es inconcebible que, en seis meses de gestión, se tenga ya dos gabinetes defenestrados, con una veintena de ministros que rotan y una serie de personajes cuestionados, sin las capacidades y menos las credenciales asumiendo cargos de decisión en el gobierno, pero todo lo que mal empieza mal acaba, reza un viejo adagio y ahora el gobierno es insostenible. Ayer concluíamos nuestra columna diaria expresando que no vamos a permitir que la corrupción se institucionalice con este gobierno, lo cual lamentablemente vemos que se está encaminando. El presidente ha tomado una decisión, de estar al lado de la corrupción; por tanto, es momento de manifestarnos y no se lo vamos a permitir, la protesta es legítima y lo haremos desde esta columna y desde la calle.