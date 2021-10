Copio extractos de unas recientes y lúcidas declaraciones de Ricardo Uceda a EC. ¡Pocos periodistas dicen así las verdades! El 90% solo aplaudió como foca, repitió como loro, o (peor aún) calló como cuyes con los fiscales y Vizcarra:

(…) Un fiscal puede hacer cualquier cosa y créeme que no lo van a sancionar, puede tener cualquier tipo de actuación. Esto ha cambiado desde que los fiscales pasan a dirigir la investigación y son los principales “abastecedores informativos” en estos casos de la prensa. Todas las fuerzas políticas están bajo investigación y claro que hay riesgo de politización (…) me parece un antecedente gravísimo que la fiscal de la Nación haya denunciado tan alegremente a Ántero Flores-Aráoz y a Manuel Merino por la muerte de los jóvenes en las manifestaciones del año pasado (…) porque no encuentro otra explicación que un motivo político (…) pero yo creo que no hay posibilidad alguna de que se pueda responsabilizar a un presidente por lo que ha pasado (…) también se ha podido aplicar para Sagasti con el caso de los muertos en Trujillo [durante un paro agrario] y yo creo que no tenía ninguna responsabilidad (…) ya volviendo la prensa, me parece que hay que tener mucho cuidado en creer a pie juntillas lo que dice la Fiscalía, porque no tenemos manera de saber cuál es la verdad, hasta muchos años después, cuando hay un juicio (…). Hay un gran poder concentrado en acusar (…) me parece mal que el fiscal Vela se esté paseando por canales de televisión diciendo que son responsables de lavado de dinero tal, tal y tal. Si tú ves los cánones bajo los cuales se debe conducir el Ministerio Público, tiene una obligación de ser equidistante, de tener mucho cuidado con sus imputaciones; a nivel mediático, también (…). La prensa –e incluyo a El Comercio– debió hacer un escrutinio más severo a Vizcarra (…). Vizcarra engañó a todos. Hay mucha gente perspicaz que no tenía idea de que la pandemia estaba siendo tan mal combatida (…).

