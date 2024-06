El BCRP publicó su último reporte trimestral con revisión de las proyecciones económicas. Hay buenas noticias. Se elevó la proyección de crecimiento económico de 3% a 3.1% para este año, un ritmo que es acorde con el patrón de crecimiento histórico del Perú respecto de un mundo que se espera que crezca 2.8%.

Los motores del crecimiento empiezan a encenderse dejando atrás la recesión más larga pospandemia durante 2023. En el primer trimestre de 2024, la economía se recuperó 1.4% y el BCRP espera que la aceleración continúe con 2.8% durante el segundo trimestre. En esta revisión, en primer lugar, el BCRP elevó su proyección de crecimiento para el consumo privado, el motor más importante de la economía, de 2.7% a 2.8%, incorporando el impacto del séptimo retiro de fondos privados de pensiones. En segundo lugar, se elevó de manera significativa la proyección de crecimiento de la inversión pública de 4% a 12% para este año, reflejo de la mayor dinámica de gasto de los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y locales) en este segundo año de gestión.

En tercera instancia, la mejora del comercio exterior, de las exportaciones, cuyo volumen esperado pasa de un crecimiento de 2.7% a 2.9%, impulsado por la recuperación del sector pesca (cuya proyección de crecimiento pasa de 10.5% a 20.2%, gracias a las mejores condiciones climáticas), pero principalmente del volumen importado, que pasa de 3% a 4.6%, reflejando la reactivación de la demanda (mayor compra de insumos, maquinarias y bienes de consumo).

Los mejores vientos externos reflejan altos precios de nuestros productos de exportación, principalmente cobre y oro, lo que incide en una mejora del superávit comercial para este año, en números redondos de US$15,000 millones a US$22,000 millones. La mejor posición de nuestras cuentas externas es un pilar macroeconómico importante, aunque con impacto acotado sobre el tipo de cambio.

El mejor entorno global de negocios debería impulsar la inversión privada en condiciones normales; sin embargo, la proyección quedó estable en 2.3%, descompuesta en un crecimiento de 6.4% de la inversión minera, 2.9% de la inversión no minera y no residencial, y una contracción de 0.4% de la inversión residencial, debido a la caída de la autoconstrucción. Las expectativas empresariales aún no se recuperan de manera contundente. Finalmente, el BCRP redujo su proyección de contribución de inventarios al PBI de 0.4% a 0.3%. La variación de inventarios se mantiene en territorio negativo desde antes de la pandemia, por lo que la recuperación de estos debería preceder una recuperación sostenida del ciclo económico.

