Las reus... ja, ja

Qué pasa que ya nadie se quiere reunir conmigo, solo me puedo reunir con mi bancada, donde no ingresa Mamani porque no queremos que nos grabe con su reloj espía.

Yo recuerdo que de niños nos reuníamos con mis hermanos, mis padres se enteraban por mí de esas reuniones, es que no se debe hacer nada en secreto. Es más, yo le dije a mi Apá que el tío Vladi se reunía con políticos en una salita y nunca quiso creerme, y ya ven lo que pasó.

Ahora dicen que yo pedí reunirme con el presidente, es de lo peor, por eso le pido a él que se rectifique o le diré al pueblo peruano todo lo que habló en esa reunión.

Cuando sea presidenta, me reuniré con 11 ministros, digo 11 porque si son 12, uno te va a traicionar, algo que jamás haría.