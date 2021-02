-Sagasti fue candidato morado y todo el Ejecutivo está lleno de morados, pero el Partido Morado nos jura que no gobierna. Ya pues… Con Vizcarra y Sagasti ya hemos visto la clase de gobierno que nos ofrece la caviarada. También veo que ya muchos medios y caviares se apartan de Sagasti, dada su impopularidad. Visto esto, me pregunto, ¿hacia dónde se estarán yendo esos votos que Guzmán no deja de perder, sobre todo en provincias? Los de Toledo se fueron a Humala en el 2006. ¿Los de Guzmán a Lescano?

- Petroperú colocó ayer mil millones de dólares en bonos para acabar ese disparate de la refinería de Talara, que va a terminar costando cerca de US$ 6 mil millones. Esa plata se pagará con gasolina más cara o directamente de nuestros impuestos. ¡Gracias Humberto Campodónico!

- Anuncian la vacuna Pfizer en Perú, pero esta necesita una sofisticada cadena de frío que el Perú carece a gran escala. No sé cómo van a solucionar ese problema si no pueden ni abastecernos de oxígeno

- Solo el rojo Sinesio López puede ayer en LR escribir la estupidez de que el BCR era autónomo bajo el modelo velasquista. ¿No hubo emisión a pasto e inflación en los 70s y 80s? Y este pasa por ser un intelectual destacado…

- No me gusta nada Urresti, pero muy mal que se le baje de carrera por una tontera burocrática. Reitero, este JNE de Salas no nos garantiza unas elecciones correctas.

- ¿Qué sigue en este Congrezoo tras esta creación de una línea aérea estatal? ¿El transbordador espacial Amauta? ¿Una base lunar? ¿No pueden ser más brutos?

- Si el JNJ destituyó ayer al juez Aldo Figueroa por hacer una recomendación indebida para un puesto, sería rochoso que no haga lo mismo con el juez César San Martín por su llamada al juez Ríos para un favorcito familiar personal.

- PD: Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es su víctima; es su cómplice (George Orwell).