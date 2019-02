Ahora resulta que nadie sabía nada

Durante la última semana, no ha faltado el aguafiestas que haya restado importancia a la información que llega desde Brasil luego de la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Es verdad que buena parte no hace sino confirmar algunos testimonios que ya conocíamos, pero la diferencia de que llegue cuando ya existe un documento que próximamente tendrá además la aprobación de un juez peruano no es poca cosa.

Primero protege y valida el trabajo desarrollado por el equipo especial hasta ahora. Segundo, deja sin piso el manido argumento de que “es el dicho de un corrupto frente a mi palabra”.

Odebrecht ha reconocido que pagó sobornos por lo menos desde el gobierno de Toledo. Que financiaba campañas electorales porque era una manera de asegurar que el ganador, cualquiera sea, le devolviera el favor poniéndosela fácil a la hora de licitar proyectos de gran envergadura. El modus operandi era constituir consorcios y someterse a los concursos públicos con varias ventajas. Entre ellas, con bases prácticamente a la medida y contratos que generarían obligadamente la necesidad de suscripción de adendas con las puertas abiertas para procesos arbitrales, que tal y como estaban redactados (los contratos y/o adendas) obtendrían fallos favorables como por un tubo. Sin “desmerecer” el papel clave que desempeñaron varios procuradores del Estado y la lista de árbitros favoritos.

¿Cuántas campañas electorales entre presidenciales y municipales se sucedieron desde 2001? ¿Cuántas buenas pro obtuvo Odebrecht en este tiempo? ¿Cuántos laudos le resultaron favorables? A vista y paciencia de candidatos y funcionarios involucrados, cómplices del sector público pero también privado que cínicamente se hacen los sorprendidos porque ¿nadie sospechaba nada?