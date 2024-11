La semana pasada participé en una reunión con actores políticos para conversar sobre la crisis y algunas salidas urgentes y viables. Uno de ellos al saludar me preguntó cómo estaba. Le respondí: “Muy bien, energizado por los varios esfuerzos que están emergiendo en el país”. Él frunció el ceño, me miró con escepticismo y agregó: “¿Muy bien? Todo es muy frustrante y nada va a cambiar”. Comprendo que la gravedad de la crisis nos genera una frustración e impotencia justificadas. Comparto que muy poco puede cambiar en el corto plazo y que incluso puede ir peor. Por ello, debiéramos enfocar nuestros esfuerzos en iniciativas para cambiar la trayectoria del país en el mediano plazo. Pero se reduce la probabilidad de éxito si nos domina el apático pesimismo. Albert Camus, quien presenció la Segunda Guerra Mundial, nos dejó está poderosa lección: “Donde no hay esperanza, deberíamos inventarla”. La indignación de corto plazo debemos convertirla en inspiración para el largo plazo. Ejercer un resiliente optimismo. Estos días estoy teniendo una triple dosis de esa mentalidad.

Dosis 1: En Lima, se organizó la gran final del Desafío Kunan. Se presentaron los 10 emprendimientos sociales con más potencia para cambiar el país. El ganador fue Sanima, que ofrece una solución sostenible de saneamiento alternativo para familias que no tienen un baño digno. Destacó también Uayki que busca cerrar la brecha digital con acceso a educación a escuelas alejadas; y Evands que busca prevenir y reducir la anemia en bebes y niños con productos enriquecidos y accesibles.

Dosis 2: En Arequipa se llevó a cabo el primer encuentro nacional de PatriaC, la academia de ciudadanos de PeruTeQuiero donde se forma a jóvenes de todo el Perú en 3 competencias claves para activar su ciudadanía. Casi 100 peruanos muy diversos se escucharon, conectaron y diseñaron propuestas potentes. Los ganadores propusieron proyectos para: eliminar la discriminación a juventud indígena, descubrir talentos de las zonas rurales y diseñar alertas ciudadanas en un mapa tipo “Waze” pero de la extorsión.

Dosis 3: En Ayacucho, desde donde escribo estas líneas, hoy mismo, se reúne por segunda vez un grupo diverso de 50 peruanos menores de 45 años, entre líderes civiles, eclesiásticos, empresariales, indígenas, políticos y sindicales para entre ellos consensuar un primer esbozo de un plan por la democracia. Mañana lo presentaremos simbólicamente en la Pampa de la Quinua como un documento para discusión nacional. La próxima semana se presentará en el dialogante espacio del Desayuno de Construcción impulsado por Capeco y FTCCP.

Solo en una semana, estoy vacunado de un pesimismo que nos vuelve más apáticos y sectarios. Vacúnate y sigamos construyendo, poco a poco, el país que soñamos.

