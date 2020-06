Si en marzo estábamos aterrados por el virus, en junio pareciera que la preocupación se ha sumado a la larga lista de turbaciones que los peruanos cargamos sobre las espaldas. El problema es que ahora no estamos mejor: ayer se registraron 206 muertes oficiales por COVID, el número más alto desde que el virus entró por el Jorge Chávez. ¿Recuerdan cuando la cifra no llegaba a los dos dígitos por día?

Sabemos que el virus está aquí, entre nosotros, en el asiento del costado en el micro o en el mercado, pero otras necesidades y urgencias han tomado mayor importancia. Además, el miedo no puede mantenerse inalterable por meses, sino que muta, y nosotros también. Como me dice Eduardo Adrianzén, es muy humano que, cuando el miedo se agota, lleguen la resignación y la adaptación.

El problema es que la crisis sanitaria no se ha ido. No hay mesetas a la vista. En los primeros 11 días de junio hemos registrado entre 106 y 206 muertos por día. El análisis del Financial Times sobre el posible subregistro de muertes por COVID detecta que Perú es el país en el mundo en el que existe la mayor diferencia entre el número de muertes oficiales por COVID y el desfase entre el número total de fallecidos este año con respecto a años anteriores. Han muerto aproximadamente 120% más que lo habitual, lo que no refleja ni por asomo la cifra formal registrada por el gobierno. La situación es gravísima, pero pareciera que hemos olvidado que estamos en medio de la tormenta. Y que recién estamos en la primera ola. Otros países, como Irán, atraviesan hoy la segunda. Es probable que nos suceda lo mismo.

He escrito sobre esto antes, pero insisto en que la obstinación por pasar la página tan rápido nos está llevando a la cancha de la desafección, naturalizando las muertes y la enfermedad por el virus, convirtiéndolas en un registro más de esos tantos que luego a pocos les importan.