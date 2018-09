Reparando vidrios: Alcaldes y seguridad

Hace algunas décadas, Philip Zimbardo, especialista en psicología del comportamiento de Stanford, hizo un experimento que los candidatos a la Alcaldía en Lima deberían considerar antes de seguir obviando la relevancia del cuidado de los espacios públicos y continuar prometiendo combatir la inseguridad con medidas policiacas que nunca podrán implementar.

Lo que hizo Zimbardo fue abandonar autos en dos ciudades de EE.UU. Uno lo dejó en el Bronx, que en ese momento era una zona delictiva de NYC, y el otro en Palo Alto, una zona segura y adinerada de California. El auto abandonado en el Bronx fue vandalizado ese mismo día, pero el de Palo Alto se mantuvo intacto. Pasada una semana, Zimbardo y su equipo rompieron una de las ventanas de este último, e inmediatamente sucedió lo mismo que en el Bronx: el vandalismo se activó. Las partes del auto abandonado en Palo Alto comenzaron a ser robadas hasta que el vehículo terminó desmantelado.

Ese experimento dio lugar a “la teoría de los cristales rotos”, desarrollada por los politólogos Wilson y Kelling. Lo que señala dicha teoría es que, básicamente, si un lugar está deteriorado, la gente no tendrá problemas en deteriorarlo más. Si calles o plazas están descuidados, será difícil que la gente encuentre incentivos para cuidarlas. Si un vidrio está roto, no verán problema en romper uno más. Esa sensación de estar en “tierra de nadie”, donde la ley no existe, incrementa las posibilidades de comportamiento delictivo.

No quiero decir que se requiere represión y totalitarismo que restrinja libertades en las calles, como sucedió con el alcalde Giuliani en NYC con su “tolerancia cero”, sino que el mejoramiento urbano tiene una relación directa con la creación de mejores condiciones de seguridad y de vida en general. Esto sí está en manos de los alcaldes.