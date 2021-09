¿Castillo gobierna? Una pregunta pertinente, sobre todo, luego de que el programa Punto Final diera a conocer las actas de las sesiones de consejo de ministros del mes de agosto, donde se concluye que el mandatario casi no interviene en las reuniones, no da directivas. No aporta en nada a los debates o propuestas de los ministros, quienes, ahora, hacen denodados esfuerzos para justificarlo.

Para quienes siguieron de cerca la campaña electoral del hombre del sombrero, su parquedad no es ningún secreto, como tampoco su impericia con las palabras, con las que con frecuencia se enreda hasta el punto de bordear el trabalenguas involuntario.

Pero de ahí a guardar silencio sobre decisiones y políticas de Estado ya nos lleva al terreno del desgobierno, porque lo que no puede eludir un presidente de la República es la responsabilidad de pronunciarse con claridad sobre temas urgentes que atañen al país, sea ante sus ministros o ante la opinión pública.

Por mucho que le incomode el periodismo y vea la libertad de prensa –al igual que Perú Libre, que al parecer quiere tomar cartas en el asunto– como una amenaza, lo mínimo que se espera de un jefe de Estado es una actitud proactiva, de liderazgo, ante los problemas del Perú.

Cobra lógica ahora, entonces, aquello que alguna vez dijo, que se aburría en Palacio, como cobra sentido, también, que no veamos decisiones sobre asuntos medulares –es decir, cuya demora está impactando ya en los bolsillos de la ciudadanía– como, por ejemplo, la ratificación del presidente del BCR, Julio Velarde, o la necesidad de dar un shock de confianza a la inversión privada, en lugar de poblar sus discursos con lugares comunes y frases huecas, como ayer, cuando en Washington se despachó sobre estos temas.

Si no tiene nada que decir ni aportar en los consejos de ministros, debería designar de inmediato a un premier capacitado, de amplia convocatoria, con visión de desarrollo del país, que lleve las riendas de la administración gubernamental.