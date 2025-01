Regalos con plata ajena

Que una autoridad regale zapatos, de 690 soles cada par, no es un afán de ostentar estatus, es un símbolo de huachafería que no considera las necesidades de la población. Regalar calzado de precio caro no tendría nada de malo si fuera con su dinero, pero cuando se trata de los recursos públicos suenan las alarmas. Para algunos regidores esa compra es una evidencia de corrupción que estaría escondiendo una sobrevaloración.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, conocido como “el gobernador viajero” debido al centenar de viajes, entre otros destinos, a Taiwán y Rumania, ahora parece tener un nuevo capricho: ser dadivoso con dinero ajeno para congraciarse con los trabajadores. Algo que sería un gesto de aprecio si no fuera por los cuestionamientos a su gestión. A Pérez lo acusan de impulsar una obra que beneficia a la empresa de su pareja.

En tiempos de crisis, cuando Lambayeque enfrenta muchas necesidades, como la escasez de agua y una pobreza que aumentó y afecta a 146,000 personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el gobernador Jorge Pérez parece tener otras prioridades. Decidió que era una buena idea comprar camisetas a sus colaboradores, valorizadas en noventa soles cada una, chalecos a 145 soles cada uno y zapatos a 690 soles el par. Todo esto fue entregado con gran júbilo en el Día del Conductor. Muy orondo, como si esos regalos solucionaran las necesidades en la región norteña, y más bien son un insulto a la pobreza.

Sin embargo, este derroche de dinero no es algo nuevo en la administración pública. En los últimos años, hemos sido testigos desde compras sorprendentes de alfombras por más de 300,000 soles en el Congreso de la República, mascarillas compradas a precios inflados, y no podemos olvidar la más reciente, escandalosa compra de material antiprotesta por parte del Gobierno por más de 57 millones de dólares.

Quizás el problema nuestro de cada día sea nuestra excesiva desidia o tolerancia frente a la desfachatez. Nos estamos acostumbrando a que aplasten nuestra paciencia.

El despilfarro de aquellos que no saben gestionar una administración debería ser motivo de alarma, pero, debido a la frecuencia de estos casos, ya casi hemos normalizado la conducta delictiva por el uso de recursos que deberían ser destinados a necesidades urgentes.

El gobernador de Lambayeque debería dejar de regalar zapatos caros con dinero ajeno o quizás, en lugar de eso, comprarse para sí mismo unas botas de acero que lo anclen a tierra y empezar a conectarse con la realidad que viven los ciudadanos de su región.