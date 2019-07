Con la reforma al cuello

No hay justicia. Qué novedad, dirá usted, con entendible sarcasmo. Es que no hay justicia de verdad. Quiero decir, hay un sistema de justicia, sí, pero sin un organismo que examine a los jueces y fiscales del país. Un ente que los seleccione, los nombre, los sancione, los destituya o los ratifique. No hay Consejo de la Magistratura y tal parece que no habrá Junta de Justicia por buen tiempo. El gerente se fue de vacas. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.

Por eso, por ejemplo, un fiscal supremo como Víctor Rodríguez Monteza presenta un escrito en favor de una procesada, desautorizando la investigación de su propia institución, el Ministerio Público, y no pasa nada.

Por más investigados que estén él, Tomás Gálvez y Pedro Chávarry en el caso Cuellos Blancos, no hay quién ponga orden en esta comarca de las togas.

La reforma es hoy una quimera. El presidente Vizcarra la presentó hace un año y lo avanzando es, sencillamente, nada. Sus opositores sostienen que fue improvisada y populista. Esos mismos opositores la boicotearon desde que se anunció. ¿O no recuerdan cómo la comisión Bartra la hizo larga con los proyectos de la reforma desde agosto a diciembre del año pasado? Ningún dictamen en ese lapso.

Los opositores de Vizcarra hicieron su trabajo; no hacer nada hasta la hora nona. El Gobierno se preocupó más por la forma que por el fondo; más por el aplauso que por la especialización de la magistratura. Se cambió el cuestionario del arroz con pato, por el de elegir a un tuitero desbocado, un fiscal con apego humalista y a un pobre abogado tan empapelado que hasta él mismo perdió la cuenta de sus juicios.

Ahora, el señor Blume, con el TC en pleno, zafa el cuerpo. Ya no participarán en la reforma del sistema. Tremenda jalada de alfombra. Los Cuellos Blancos aplauden de pie.