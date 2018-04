Reflexiones sobre Polonia hoy, y la Shoá (II)

Anteriormente, comentamos cómo el gobierno de Polonia, liderado por un partido ultranacionalista, promulgó en enero una ley que prohíbe asociar la participación de polacos en la Shoá u Holocausto.

Gobiernos anteriores al actual reconocieron la responsabilidad parcial de su país en el Holocausto, pero resaltaron más el rol de personas y familias que arriesgaron sus vidas salvando judíos, como la trabajadora social católica Irena Sendler o la pareja Jan y Antonina Zabinsky, quienes, junto con amigos de la resistencia polaca, rescataron a judíos del Gueto de Varsovia. (Ver la película The Zookeeper’s Wife o en español La casa de la esperanza). Sin embargo, el profesor Jan Grabowski expresa en su artículo “El Holocausto en Polonia” (El País, 23-03-18): “…las autoridades polacas inauguraron un ‘Museo de los Polacos Justos’ en Markowa, dedicado a la memoria de la familia Ulma, que acogió a varios judíos. El museo cuenta bien la historia, pero no menciona que, mientras los Ulma escondían a los judíos, sus vecinos de Markowa y otros pueblos aledaños registraban áticos, sótanos, cobertizos y establos en busca de los judíos ocultos. Cuando los encontraban, los golpeaban, les robaban, los violaban y los entregaban a los alemanes para ser ejecutados. Esta historia, de acuerdo con la ‘política historiográfica’ polaca, no se cuenta”.

Cuando Polonia logre elegir a un gobierno que retome la cordura, deberá hacer las paces con el lado oscuro de su historia, como deben hacerlo varios: el de Turquía por el genocidio armenio (1916-18), los de Rusia y China por millones de sus ciudadanos asesinados por razones ideológicas, etc., aprendiendo del ejemplo de Alemania, que asumió sus crímenes del pasado.