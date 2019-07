Referéndum: Vayamos a la fuente

No entiendo al fujimorismo parlamentario y mediático que dice que llevar a referéndum una modificación constitucional es una medida autoritaria. Olvidan que fueron sus antecesores, los congresistas de Cambio 90, quienes, al aprobar la Constitución del 93, argumentaron lo siguiente:

“En nuestro país (...) la clase política ha quedado descolocada y se ha alejado del pueblo, lo cual lamentamos profundamente. Esta descolocación se debe a que ha existido solamente una democracia representativa, que durante algunos períodos ha sabido recoger la voluntad de la población, pero que en los últimos años no solamente no ha sabido recoger estos planteamientos de las bases populares, sino que se ha encontrado totalmente alejada” (...) “Esto significa que la representación no ha sido suficiente y que es necesario caminar hacia una democracia más directa”.

Bajo ese argumento, el fujimorismo propuso cambios constitucionales para “lograr que la dirigencia política se acerque más al pensamiento y a los fundamentos que tiene el pueblo”. Así defendieron el derecho al referéndum, es decir, “a la posibilidad de que se consulten a la población los dispositivos más importantes, aquellos que causan significativos lineamientos en la conducción del país”. Con ello se pretendió “lograr que se aumente el poder del pueblo en la conducción del país” y “aumentar el interés de todos los ciudadanos por la cosa pública”.

Por eso es que la Constitución establece dos modos de adelantar elecciones: renuncia de Vizcarra y Aráoz, o reforma constitucional (con referéndum o no). Insisto, es legítimo no estar de acuerdo con el adelanto de elecciones; dedicarse a sembrar confusión, no.

*Citas: Tomo 1 Diario de Debates de la Comisión de Constitución del CCD que recoge la intervención de Torres y Torres Lara.