El Referéndum con Ley Seca

Hay algo que este referéndum no requería: la ley seca. Realmente, para votar siguiendo un “mi do do, re fa fa, la si si...”, sin poder anticipar los efectos que el sonsonete tendrá en la política nacional, hubiera sido mejor ir en un Estado de semiinconsciencia.

Si el referéndum hubiera estado relacionado con el retiro de la inmunidad parlamentaria, de modo que los violadores y acosadores; los culpables de robo común, los estafadores y difamadores no tuvieran la protección que les permite cometer crímenes impunemente, la votación hubiera sido sencilla y la población habría estado totalmente consciente de lo que se quería lograr.

Pero no, anticipando las encuestas de un triunfo abrumador para la propuesta presidencial, el resultado solo asegura dos cosas: una, que la población y el presidente están en sintonía; y, dos, que se espera que uno de ellos (ojalá el presidente) tenga idea de que al día siguiente debe empezar a demostrar que este era solo el primer paso para iniciar las reformas y continuar los proyectos que el Perú necesita para crecer, y que hoy se encuentran atrapados en una telaraña de trámites y la parálisis impuesta a los funcionarios que no se atreven a tomar decisiones.

Más allá de sus obvias limitaciones, ¿tiene algo de bueno este referéndum?

Sí, si a partir de allí se lee claramente que el pueblo está harto de la frivolidad y abuso de los congresistas; si es que se convierte en un detonador de proyectos porque la lectura de Vizcarra es: “Si los peruanos me respaldan, no es para que pueda navegar en aguas tranquilas hasta 2021, sino porque creen que puedo liderar y entregar un mejor país a otro presidente capaz de continuar una tarea que nunca termina: aumentar el bienestar de los peruanos”.