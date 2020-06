Cada día escucho a más gente comentar lo mismo: la cantidad de personas en las calles, pidiendo comida o ayuda económica, ha aumentado. Muchas familias han tenido que recurrir a buscar apoyo fuera de mercados y supermercados, pero también a tocar los timbres de casas, donde las posibilidades de tener suerte son mayores. Nada de esto tendría que sorprendernos. Hay una gran cantidad de gente que no ha recibido asistencia estatal, ha perdido su trabajo y necesita cubrir sus urgencias diarias.

Aunque la situación ya es bastante dolorosa, este no es ni siquiera el comienzo del fin. Se viene la recesión más profunda de nuestra historia republicana, como ya están avisando los últimos dos meses, que registrarán una de las mayores caídas del PBI en el mundo. Nadie quiere ser el pesado que trae las malas noticias, pero tampoco sirve esconder la cabeza en la arena.

Es un momento cargado y desestabilizante, donde nada puede darse por sentado. Es hora de reexaminar todo, porque, en un escenario sin esperanza ni soluciones, será solo cuestión de tiempo para que el país explote en manifestaciones similares a las que hemos visto en la región unos meses atrás. ¿Qué ocurrirá cuando varios millones no puedan cubrir sus necesidades más básicas mientras unos pocos sigan viviendo igual o incluso mejor que antes, como si la pandemia hubiese pasado a millas de distancia de ellos?

Si Perú no tuvo un estallido social como en los países vecinos es porque la acción de los fiscales dio la sensación de que la impunidad no continuaría y porque la crisis política se sofocó mediante la disolución del Congreso, pero, sobre todo, porque se logró mantener la fe en la promesa neoliberal, centrada en el emprendedurismo individual y la lasitud estatal. Pero esa promesa ya no es realista, obligándonos a ajustar las tuercas de la antigua normalidad. El costo de no hacerlo puede ser altísimo.