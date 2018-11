NO a la reelección parlamentaria

En cada periodo parlamentario pensamos que los congresistas no pueden ser peores; sin embargo, los partidos políticos tienen una capacidad infinita de asombrarnos. El fujimorismo se ha ganado el primer lugar logrando un repudio general.

La bicameralidad “con trampa” nos obliga votar por un rotundo No a la cuarta pregunta del referéndum que se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre, ya que conforme se ha planteado en el Congreso, los legisladores actuales podrían reelegirse a través de una postulación al Senado.

Ventajas de la No reelección:

1. No habrá parlamentarios eternos que concentren el poder y se constituyen en caudillos. 2. Los partidos tendrán que hacer funcionar sus escuelas de cuadros y hacer renovación permanente. 3. Los partidos tendrán que hacer cursos de inducción de los procedimientos parlamentarios desde abril, mes de las elecciones, hasta julio, que juramentan, para que los anteriores congresistas se dediquen a capacitar a sus compañeras y compañeros electos. 4. Actualmente hay congresistas que son un auténtico peligro para la democracia por la audaz ignorancia que demuestran en sus intervenciones y sus votos.

A pesar de que existen excelentes congresistas –como Alberto de Belaunde, Indira Huilca, Marisa Glave, Gloria Montenegro y otros que no olvidamos, pero que no mencionamos por no hacer muy larga la lista–, sabemos que podrán seguir sirviendo a la patria desde otras posiciones y transferir su experiencia y conocimientos a sus colegas.

La experiencia es complicada de transferir, pero no es imposible y esto obligará a que quienes estén en funciones mantengan permanente contacto con los nuevos cuadros.