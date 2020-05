Jugar con la salud pública es pecado. En momentos como este quienes acaparen o especulen deberán ser penados conforme a ley.

La discusión del precio de los medicamentos ha sido y será un tema complicado. Todos los peruanos tenemos derecho al acceso a la salud y este derecho incluye poder curarse usando medicinas. En el Perú tenemos medicamentos caros que no están al alcance de todos. Sin embargo, se ha avanzado con los medicamentos genéricos que se pueden comprar a precios más bajos y son igual de buenos que los de marca. La libertad de cada persona le permite escoger lo que compra. Lo que sí es preocupante es que haya muchos peruanos que no pueden pagar medicamento alguno, no solo en farmacias, sino que tampoco son accesibles en hospitales y postas, donde debería haber entrega gratuita a los más pobres.

En España hay un sistema interesante que podría ser evaluado en el Perú. La seguridad social es la gran compradora. Todos los españoles tienen seguro y por ende la seguridad social ofrece a los laboratorios comprarle una cantidad inmensa de medicinas. Ese gran poder de negociación hace que los precios bajen con una compra masiva. Tanto vendedor como comprador ganan. El precio que obtiene la seguridad social por cada medicamento se fija para todas las ventas en España. Por ello los medicamentos cuestan lo mismo en cualquier farmacia en España.

En el Perú la población asegurada es pequeña en comparación con España, pero no dudo que se podrían juntar el Ministerio de Salud, Essalud, Fuerzas Armadas y la Policía para hacer una compra conjunta, consiguiendo mejores precios para sus afiliados. Además, podrían juntarse las clínicas privadas para tener alguna participación en esta fórmula.

¿Podemos reducir los precios de los medicamentos sin controlar precios? Sí.