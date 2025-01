Miguel Jordán había visitado por cortesía a los barones Katelios, dueños de una isla griega entre el mar Negro y el Mediterráneo, en la ruta de la Unión Soviética para alimentar a la España republicana durante la guerra civil. Le habían prestado una ensenada para guarecer una lancha torpedera con la que pensaba hundir la mayor cantidad de barcos. Preparado por la Alemania nazi y bajo las órdenes de la España franquista, negarían vínculo alguno si lo apresaban, sería un simple pirata. La baronesa lo vio alejarse y el barón la imaginó con aquel marino grande y rubio. Algunos tenemos la facultad de adivinar futuros recuerdos, se dijo (Arturo Pérez Reverte, La isla de la mujer dormida, 2024). Recordar el futuro no es posible. Si el futuro no ha ocurrido, se lo puede imaginar, pero no recordar. Pero hay historias que se rebelan contra esos límites. Un poeta, atacado de paludismo, recordaría su muerte. “Me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño” (César Vallejo, Piedra negra sobre piedra blanca, 1939). Efectivamente, se murió en París, pero no un jueves, sino viernes; y no de otoño, sino de primavera.

También se recuerda el futuro en política cuando está cantado. En las elecciones en Venezuela, la oposición democrática venció a la dictadura por 66% contra 30%. Para evitar un nuevo fraude, esta vez la oposición consiguió copias del 82% de las actas de las mesas de votación, que confirmaban su victoria y exigió que se mostraran las copias oficiales. La dictadura no pudo, argumentó que el sistema había sido hackeado y, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dio por ganador a Maduro. Desde entonces quisimos recordar un futuro distinto, porque, por lo grosero del fraude, la presión internacional debería haber puesto fin a la dictadura. No fue así. Este 10 de enero, ‘Superbigote’, como Maduro se hace llamar, juró como presidente para otros seis años más. A ver, presión hay. De tiempo en tiempo, millones salen a protestar en las calles. Héroes también hay, antes fue Leopoldo López y ahora es María Corina Machado. Pero lo que no ha cambiado es el control del dinero. Antes fue el del petróleo, ahora es el del narcotráfico, según muchas evidencias. La dictadura se sostiene gracias a los colectivos, unas bandas paramilitares, y al control de las instituciones, alimentadas con dinero lavado y corrupción estatal. La plata manda, ¿no es cierto?

Por allí también vamos. Resulta una cantaleta repetir que la economía criminal avanza. La minería informal ya ha desplazado del primer lugar al narcotráfico. El dinero que genera ha invadido la escena oficial y vemos cómo se producen leyes, reglamentos y sentencias judiciales que criticamos porque protegen sus intereses particulares o porque son técnicamente deficientes. No se nos ocurre imaginar que sea una estrategia deliberada para que las instituciones pierdan legitimidad y nadie las respete. Es la destrucción del Estado desde dentro. En diciembre se criticaba la renovación del Reinfo, ese invento de Ollanta Humala para que los mineros artesanales se formalicen, pero que ha servido para que otros prosperen. El debate puso luces sobre prácticas abiertamente delictivas, mezclando a todos sin diferencias, que las hay. Pero el conflicto principal es que la minería informal trabaja invadiendo concesiones mineras formales. La solución final no será fácil: si se desaloja a los invasores, habrá protesta social; si se permite que se queden, se agraviará el derecho que el mismo Estado ha concedido a la minería formal. En cualquiera de esos casos extremos, saldremos perdiendo. Peor aún, el plazo del Reinfo vence en seis meses, a nueve de las elecciones; si se prorroga por otros seis más, estaremos a tres de las elecciones. Pésima época para encontrar soluciones permanentes. Si se quiere tener el recuerdo de un futuro distinto, desde ahora debemos encontrar soluciones intermedias, aunque no sean las ideales. Lo que está en juego es que, si no logramos incorporar a la minería informal, su dinero seguirá en el lado oscuro de la historia y allí sí que nuestro futuro tendrá problemas mayores. Porque, al fin de cuentas, lo que sigue mandando es la economía.

